Amenábar revela en València sus problemas con Harvey Weinstein: "El público me protegió"

El cineasta Alejandro Amenábar ha ofrecido este sábado una clase magistral en el Palau de la Música dentro de la programación de la Mostra de València - Cinema del Mediterrani. La intervención del director de "Tesis" formaba parte del ciclo "Palabra de guionista" ha servido como cierre del Congreso Internacional de Música de Cine. Por ello, Amenábar ha recordado que empezó en el cine "por la música, coleccionaba bandas sonoras y cuando escribo lo hago con música; pero lo más importante para mi es el guion". "Aun así -ha dicho también- no confío solo en lo expresado en palabras. Es de perogrullo, pero intento dar prioridad a todo lo que puede expresar con imágenes y no verbalizar”.

El director de títulos emblemáticos como "Los otros", "Mar adentro" o "Abre los ojos" —de los cuales también compuso la música— ha reflexionado sobre su proceso de escritura y asegura que, aunque es un escritor muy visual, “le doy mucha importancia a los diálogos". "De hecho -ha subrayado-, imito cruelmente a mis amigos cuando vienen a casa. Por ejemplo, cuando escribía ‘Mientras dure la guerra’ pensaba que me resultaría difícil pensar como Franco, pero luego me sentí poseído por él y llegué a hablar como el Generalísimo. Es mucho más difícil hacer la estructura”.

Amenábar ha desgranado su tendencia a tratar de entender todas las posturas de un tema en sus guiones: “Lo hago cuando escribo y también en mi vida”, ha aclarado. “Los grises son lo que nos hace humanos. En el caso de Bosco en ‘Tesis’ es un personaje cuya psicología no quería analizar en ningún momento, por eso prefería que él describiera lo que iba a hacer porque no podía conectarme con alguien así". "Ángela -ha añadido en referencia al otro personaje principal en "Tesis"-, sí tenía mucho de mí mismo. Tiene una mirada turbia sobre la imagen violenta, pero había líneas rojas que yo no quería cruzar: no podía dejar que matara a nadie, como me lo propuso Ana Torrent alguna vez”.

El cineasta madrileño también ha asegurado que, para él, “la libertad supone renunciar al dinero” y ha subrayado que él tuvo que prescindir de 30 millones de euros para poder rodar ‘Ágora’. Recordó que en las primeras películas, su productor, José Luis Cuerda, le dio libertad total. Y también ha alabado al productor valenciano Fernando Bovaira, por no dejarle "tirar la toalla en muchos lugares", como en “Mientras dure la guerra”, que estuvo a punto de quedarse en el cajón hasta que llegó Movistar +.

Caso aparte merece ‘Los otros’, ha dicho, donde el guion tuvo muchas anotaciones por parte de Nicole Kidman: “Unas las acepté e hicieron la película mejor y otras no”, ha confesado. Respecto al montaje, asegura que tuvo mucha suerte con el productor Harvey Weinstein, juzgado y condenado por agresión sexual, y también conocido como “Harvey Manostijeras” por sus recortes bestiales a los guiones de las películas que producía. “A mi me protegió el público de él, porque en los ‘test screening’ que se hicieron con público antes de acabar el rodaje, la película funcionaba”.

En su charla en el Palau, Amenábar no ha tenido reparos en compartir confidencias asumiendo que ‘El cautivo’ es su película más autobiográfica, ya que, como Cervantes en su película, él contaba de pequeño relatos -las películas que veía- a sus amigos. Su “espinita” es ‘Regresión’: “mis amigos me dicen que no haga una película tan mala como esa”; y le molesta que Hollywood no haya querido hacer una película del asalto al Capitolio tras la derrota electoral de Trump.