Un halloween doloroso

Permítanme ustedes que hoy me ponga sentimental, procuraré no hacerlo a menudo, pero la ocasión lo requiere visto que hoy es el día de Todos los Santos. No sé si lo saben, pero mi padre, el Dr. Miguel Ágreda Gamarra falleció un 31 de octubre con 59 años, que esa no es edad para que uno se muera. Fue además bastante traumático porque se murió tres días después de una operación de vesícula (¿Quién se muere de eso?).

Siempre digo que a mi me salvó de la locura y el dolor el tener un hijo recién nacido, al que estaba dando pecho y que demandaba toda mi atención, si no habría terminado ingresada en una unidad psiquiátrica, y no lo digo en broma...

Me tragué todo el duelo sin poder tomarme ni una sola pastilla que en algún momento aliviase mi sufrimiento, sin dormir porque mi hijo mamaba cada hora y media, y con las hormonas enloquecidas por el postparto. No, no fue una época fácil, pero mi hijo Carlos nos dio a todos un motivo para seguir adelante.

El Dr. Miguel Ágreda Gamarra con su nieto Carlos. / L-EMV

Por eso, el día que todos celebran Halloween, mi familia y yo lloramos, pero a la vez celebramos el recuerdo de un padre que fue sin duda excepcional, una palabra manida y muchas veces utilizada en exceso, pero que en este caso se ajusta a la verdad. No he conocido un hombre tan inteligente como él, con una serenidad inmensa (igual por eso era anestesista) y un enorme sentido del humor. Así que hoy este artículo va dedicado a él, como mi pequeño homenaje.

Mi padre era un hombre refinado y un punto excéntrico, y que vestía maravillosamente bien. Por ello sé que habría disfrutado inmensamente del desfile de Ancor Montaner, en la Feria de Muestras de Valencia dentro del marco de la feria de Fiesta y Boda. Las diez modelos con vestidos de gala, invitada y novia estaban sin duda radiantes y con un punto retro, destacando la presencia de Rocío Campos, Miss Grand Valencia 2025.

Asistiendo al desfile estuvieron Marisa Marín de Monzonís, Juan Andrés Mompó (que fue el artífice de mi precioso vestido de novia), Mariajosé y Sofía Virosque, Javier Cortés (concursante de Maestros de la Costura 4), Vicente y Sergio Rives (Maestros de la Costura 1), Amparito Taconcitos (Maestros de la Costura 2), Ana Villaescusa y Alicia Gimeno, directora de Fiesta y Boda.

Moda emergente

Esta semana también tuvo más moda con los desfiles del Clec Fashion Festival de Valencia, en l’Hemisfèric, que asistí a su inauguración presentada por Esther Collado. Me gustó muchísimo la intervención del director creativo del Clec, Miquel Suay, que hizo una certera reflexión sobre las alarmas climáticas, precisamente coincidiendo con el primer aniversario de la dana del 29 de octubre de 2024 (continuando con un Halloween doloroso), y reconociendo que la industria de la moda es una de las grandes culpables del cambio climático, con su fast fashion y la incitación a un consumismo desproporcionado e insostenible.

Por ello esta edición ha querido ser una llamada desde el mundo de la moda a tomar conciencia de la necesidad de preservar el planeta, y se ha centrado en el talento creativo emergente y comprometido con la lucha contra el cambio climático y el calentamiento global.

A nivel institucional estuvieron Juan Carlos Caballero y Esther Gómez, así como la ministra de Ciencia, Diana Morant. Me gustaría además destacar la presencia de figuras de renombre internacional y estética impactante como Daniel Lismore, y la modelo Chloé Hoël, de la agencia valenciana 5.0 Models Management, que llegaba directa de debutar en la Semana de la Moda de París con la firma Loewe.

Imagen del momento final del desfile de Ancor. / L-EMV

Entre el público estaban Isabel Messeguer de EASD, María Pilar Paricio del CEU, Judit Fenollar, el pintor Javier Calvo, el diseñador Francis Montesinos, mi adorado Javier Alberni (¿puede ser más guapo y educado este hombre?) Lourdes Paterna, o Jeannette Villarraga Lady Perfect y embajadora de IBM (Inclusive Best Models)

Clec apuesta por los creadores emergentes y este año, amadrinados por Dolores Cortés y Agatha Ruiz de la Prada, desfilaron Juan Martínez, Abraham Sebastian, Nonorozco, Maikarfi, Juan Fernández y María Gandía. Mucho talento al que deseo una larga y prolífica carrera en el mundo de la moda.

No sé si lo sabrán, pero el origen de Halloween se remonta a la festividad celta del Samhain, que celebraba el fin de la cosecha y el inicio del invierno, y durante la cual se creía que los espíritus de los muertos podían deambular entre los vivos. Las tradiciones celtas de encender hogueras y disfrazarse para ahuyentar a los espíritus se mezclaron con las celebraciones cristianas, como el Día de Todos los Santos, dando lugar al nombre «All Hallows’ Eve» (Víspera de Todos los Santos)

Todo esto se lo cuento a ustedes porque si hay algo santo que nos preciamos de tener en Valencia, es sin duda el Santo Cáliz. El Casino de Agricultura de Valencia ha asistido a la puesta de largo de la Fundación del Santo Cáliz en la inauguración del centro de recepción de peregrinos para el Tercer Año Jubilar y promovido por el Ayuntamiento de València en el histórico edifico del Almudín.

Los miembros de la Junta Directiva, Julio Aguado, José Francisco Ballester-Olmos, Lucila Talens y Lluís Bertomeu, hablaron de este próximo año jubilar que será sin duda una cita de profunda transcendencia religiosa, y donde el Almudín funcionará de punto de acogida e información para todos los visitantes. Además albergará una muestra sobre el Santo Cáliz, que incluye un cubo inmersivo con tecnología láser, y permanecerá operativo hasta 2027.

Termino con una charla espectacular a la que tuve el honor de acudir en el festival de arquitectura Open House Valencia, en la que se hizo una mesa redonde con vecinos de los edificios Santa María Micaela, Álvaro Mohorte y Paula Aranda, Espai Verd, la arquitecta Macarena Gea, y la Finca Roja, Gemma Ruiz, que son espacios protegidos por su valor arquitectónico y patrimonial.

Alvaro Mohorte, Gemma Ruiz, Macarena Gea y Marta Hortelano. / L-EMV

Moderados por Marta Hortelano, fue muy interesante escuchar cómo se pusieron sobre la mesa puntos en común que tiene el vivir en edificios singulares, y me encantó oír cómo fue el proceso de crear un edificio tan complicado como lo fue Espai Verd, con todos esos jardines colgante, por parte del arquitecto que lideró su construcción, Antonio Cortés, y que además vive en el edificio. Estuvo acompañado de su hija Paz Cortés, que también participó en la charla.

Fue muy enriquecedor porque de los tres edificios, Espai Verd era el único que contó con la presencia del arquitecto que lo ideó, el público estuvo muy participativo, y aunque yo sé más bien poco de estas cosas, disfruto aprendiendo de aquello que no conozco. Se llama culturizarse.

Me despido en el día de hoy deseando que recuerden a sus muertos, que los celebren si se lo merecen, que brinden a su memoria y cuenten anécdotas de su vida, porque así estarán por un momento de nuevo entre nosotros, y su recuerdo se nos hará un poco más ligero dentro del dolor por la pérdida.