Un monolito de grandes dimensiones presidirá el Espai Valdés del Parc Central

La alcaldesa de València, María José Catalá, se ha reunido con el artista y escultor Manolo Valdés en Nueva York para perfilar el Espai Valdés que se ubicará en el muelle 3 del Parc Central.

Durante la reunión, Manolo Valdés le ha trasladado a la alcaldesa un cambio importante sobre la figura que presidirá el Espai Valdés, en la parte exterior del Parque Central: “Le he trasladado una cosa que me gusta mucho y ha sido fácil. Tenía la intención de poner una escultura y he corregido cambiando de escultura. Eso sé que siempre para la administración es un problema, pero para esta administración no lo ha sido. Va a ser mi primer monolito”, ha afirmado el artista.

Según han señalado fuentes muncipales, se trata de un monolito de "grandes dimensiones" y estará formado con las mariposas típicas del artista valenciano.

Valdés y Catalá con el concejal de Cultura, José Luis Moreno, y la edil de Turismo, Paula Llobet. / L-EMV

"Va a ser increible"

Por su parte, la alcaldesa de Valencia ha afirmado que “estoy inmensamente agradecida por la generosidad de Manolo Valdés con su ciudad, no sólo por este Espai Valdés que va estar en València con obras maravillosas de nuestro artista más internacional, sino porque ha pensado en una pieza inédita, que nunca se había hecho antes, para su ciudad. Yo he visto una pequeña maqueta, y va a ser increíble, va a ser único, imponente y los juegos de luz y el arte de Manolo Valdés van a llegar a todas las partes de la ciudad con un sentido de transcendencia muy importante de una obra de los nuestros”.

El acuerdo anunciado el pasado verano entre el ayuntamiento y el artista contempla la cesión por parte de Manolo Valdés de una muestra de su obra por un plazo de 10 años prorrogable en periodos sucesivos de cinco en cinco años. Eel consistorio se encargará del acondicionamiento del Muelle 3 del Parque Central con las condiciones de seguridad y conservación adecuadas para acoger y exhibir las obras. Se trata de un espacio de 1.128,40 metros cuadrados de superficie, que será acondicionado para exhibir las piezas, muchas de ellas de gran tamaño. Además, el acceso del público al espacio expositivo será totalmente gratuito.

Las piezas en exposición se irán renovando y cambiando a lo largo del tiempo, desde una perspectiva dinámica, que permitirá conocer con mayor amplitud la obra de Valdés, y que convertirá el nuevo espacio expositivo en un ámbito en evolución y en renovación constante. Se tratará de 30 piezas de medio y gran formato.

“Este proyecto sitúa a València, sin duda alguna, en el mapa de la cultura y el arte contemporáneo a nivel mundial, a la vez que mima nuestra identidad, lo nuestro, lo cercano”, ha señalado la alcaldesa durante su visita al estudio de Valdés en Nueva York.

Visita al estudio de Manolo Valdés de Catalá y su equipo. / L-EMV

El proyecto 'Culturia'

Catalá ha explicado que “la estrategia que estamos siguiendo desde el gobierno municipal es que nuestros artistas tengan su lugar en su ciudad, sentirnos orgullosos de ellos y que tengan su espacio. El Espai Valdés va a transformar el Parque Central y es parte de este proyecto 'Culturia' que estamos desarrollando: la ciudad del Túria, la ciudad de la cultura.”

“Estamos alimentando mucho esa base cultural de una ciudad que es única, exclusiva y que tiene mucha identidad. Esta ciudad necesitaba recuperar su identidad y la estamos recuperando con proyectos e iniciativas como ésta” ha subrayado,.

Arte en el interior y exterior del Parque Central

El objetivo de este Espai Valdés es hacer un parque dentro de un parque: un espacio donde el arte y la naturaleza dialoguen, con esculturas que salpicarán el espacio invitando a entrar, a descubrir y a pasear”. El proyecto que se prevé desarrollar contempla un espacio “donde las obras no sólo se contemplan, sino que se encuentran y se cruzan en el camino, desdibujando los límites entre interior y exterior. La idea transversal que recorre e identifica este proyecto es lograr una integración entre arte y espacio público para hacer de la cultura algo vivo, cercano y cotidiano”.

Durante la firma del protocolo que se firmó entre la alcaldesa y la hija de Manolo Valdés, Regina Valdés, María José Catalá recordó que cuando “llegué al gobierno nos marcamos una meta: la cultura debía ser uno de los ejes de reactivación de la ciudad, un sello de identidad y autoestima. Y pusimos en marcha una ‘revolución cultural’ que pasaba por cuidar y revalorizar aquellos museos que ya tenemos y que nos identifican; y, además, -ha destacado- por ambicionar lo grande, por crear nuevos espacios que sean referentes culturales y que reivindiquen el orgullo por lo nuestro, como el futuro Espai Manolo Valdés”.

“Hemos iniciado una revolución cultural íntimamente ligada al modelo de ciudad que queremos: no una ciudad con cultura, sino una ciudad construida desde la cultura”, ha defendido Catalá, quien ha asegurado que “València no se parece a ninguna otra urbe, ni quiere parecerse”.

Los "iconos" de Valdés

Algunas de las obras de Valdés que se exhibirán en València muestran los 'iconos' de la trayectoria del artista valenciano como sus 'meninas' en distintos materiales, mariposas o 'librerías' en las que el escultor ha vuelto a trabajar últimamente, tal como avanzó su hija cuando firmó el protocolo del acuerdo con el ayuntamiento. Se trata de un recorrido retrospectivo que abarca distintas épocas creativas de Valdés, aunque no incluirá pinturas. La dotación técnica del edificio incluye climatización, cerramiento y reorganización interior para garantizar las condiciones óptimas de conservación y seguridad.

En 2021, el gobierno de Joan Ribó acordó crear una subsede del IVAM en este espacio que discurre paralelo a la calle Islas Filipinas, pero el Instituto de arte moderno terminó desistiendo de la propuesta y María José Catalá ha buscado una alternativa también de calado cultural.

"Manolo Valdés me transmitió que tenía 83 años y mucha prisa por hacerlo rápido -explicó la alcaldesa cuando el pasado mes de junio visitó el taller del escultor en Madrid para participar en la selección de las obras que se exhibirán en el Parc Central-. Estamos trabajando a contrarreloj". El ayuntamiento quiere licitar antes de acabar el año la adaptación de las naves del Parc Central donde se ubicará el nuevo Espai Manolo Valdés, que será de acceso gratuito. Al artista, que reside en Nueva York, "le hace mucha ilusión el proyecto y la ciudad le está muy agradecida por su generosidad", subrayó Catalá.