La edición 40 de la Mostra corona a la egipcia «Aisha can’t fly away»

La película egipcia Aisha can’t fly away ha obtenido la Palmera de Oro en la Sección Oficial de la Mostra de València, que este domingo por la tarde ha dado por concluida su cuadragésima edición. Se trata de la ópera prima de Morad Mostafa y tiene como protagonista a Aisha, una cuidadora sudanesa de 26 años que vive en el corazón de El Cairo.

En una edición cuya Sección Oficial ha estado marcada por las migraciones y los personajes femeninos, el film sigue la historia de esta joven atrapada entre una relación ambigua con un joven cocinero egipcio y las amenazas de un gánster que la chantajea para hacer un trato inmoral a cambio de seguridad.

Morad Mostafa, director de "Aisha can´t fly away", Palmera de Oro de la Mostra. / Pedro J. Castillo Fernandez 03150584k

La Palmera de Honor

El jurado, presidido por la actriz valenciana Nuria March, ha dado a conocer el palmarés en una gala de clausura que ha vuelto a contar con la presentación los cómicos valencianos Saray Cerro y Lluís Mosquera. Uno de los momentos más emocionantes de la noche ha sido la entrega de la Palmera de Honor a Fernando Bovaira, figura imprescindible de la producción española contemporánea, de manos de Alejandro Amenábar, con quien ha construido buena parte de su carrera.

Amenábar ha presentado a Bovaira como “un maravilloso defensor de la voz de los autores. Forma parte de ese grupo en peligro de extinción de productores al que pertenecen Emiliano Piedra y Elías Querejeta. Son auténticos leones ante el abismo de la incertidumbre audiovisual. Ha defendido a muerte mis dos últimos proyectos, que estoy seguro de que no se habrían hecho sin su cabezonería”.

Bovaira, emocionado, se ha mostrado agradecido y recordó que “el oficio de productor está lleno de sinsabores y zozobra. Tener compañeros de viaje como Alejandro con esta calidad humana lo hace todo más llevadero”. Y recordó que en los últimos tiempos ha tratado de acercar su trabajo a la tierra valenciana, como ‘La buena letra’, adaptación de Rafael Chirbes, ‘El cautivo’ y su próxima película, que ya se rueda en València. “Esta es una tierra llena de talento individual al que les falta un poco de apoyo colectivo, aunque ya se están dando los primeros pasos”

La Palmera de Plata

En cuanto al resto del palmarés de esta edición número 40 de la Mostra, también está protagonizada por una migrante la protagonista de la otra gran triunfadora de la noche: Pieces of a foreign life, de la directora franco-siria Gaya Jiji, que obtuvo la Palmera de Plata (dotada con 20.000 euros) y el premio a la mejor actriz para Zam Amir, su protagonista, conocida internacionalmente por su participación en Holy Spider.

La película narra la historia de Selma, una mujer siria devastada por la guerra que se ve obligada a huir dejando atrás a su hijo y a su esposo, desaparecido en las cárceles del régimen. Tras un peligroso viaje por Grecia, Macedonia, Serbia y Hungría, a pie, llega a Burdeos, donde lucha por obtener asilo y la oportunidad de reencontrarse con su hijo.

El premio a la Mejor Dirección también ha sido para una cineasta: la directora tuca Gözde Kural, que en Cinema Jazireh aborda la historia de Leyla, una mujer afgana que sobrevive a la masacre de su familia y emprende la búsqueda desesperada de su hijo desaparecido. Y el premio al Mejor Guion ha recaído en Erige Sehiri, Anna Ciennik, Malika Cécile Louati, por la producción tunecina Prometido el cielo, centrada en las vidas de tres compañeras de piso costamarfileñas de distintas generaciones y la niña huérfana a la que acogen.

Portugal se ha llevado doble recompensa gracias a Primeira pessoa do plural, de Sandro Aguilar, que ha obtenido el galardón a la Mejor Fotografía y al Mejor Actor, para Albano Jerónimo. Hasta Grecia ha viajado el premio a la Mejor Banda Sonora: Babis Papadopoulos se alzó con el galardón por su partitura de Broken vein, de Yannis Economides. Esta cinta también se ha llevado el premio al Mejor Cartel, que se entregó por primera vez en esta edición.

Cabina y Xaloc

La Cabina, la sección dedicada a los mediometrajes, que por primera vez se ha integrado en la Mostra, ha entregado su primer premio para Un ciel si bas, de Joachim Michaux, que retrata la fiebre del New Beat en la Bruselas de 1989; la Mención del Jurado recayó en Fanny à la plage, de Raphaëlle Petit-Gille, que retrata los deseos imposibles de una madre con dos pequeños.

Xaloc, la nueva sección que sustituye a la Informativa, también ha otorgado su galardón. Pero, en esta ocasión, ha sido la audiencia a las proyecciones con sus votos. El Premi del Públic Ciutat de València ha ido a parar a manos de La voz de Hind, de la directora tunecina Kaouther Ben Hania. Estrenada en Venecia y proyectada en San Sebastián, la película se ha convertido en uno de los testimonios más estremecedores del genocidio palestino.

«Muchísimas gracias y hasta la próxima. Podéis aplaudir. Que se noten las Palmeras… ¡Y los palmeros!», con esta frase se han despedido los presentadores una edición. n