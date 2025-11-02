El Palau acoge un concierto solidario de música barroca

El próximo 23 de noviembre, el Palau de la Música va a acoger un concierto especial con fines solidarios destinados al Instituto Valenciano de Investigación (Incliva) y el Hospital Clínico. Estará a cargo de Mediterrànea Consort & Friends, que interpretarán piezas clásicas de la música barroca.

La sala Rodrigo acogerá esta audición a las siete de la tarde y todos los fondos recaudados -también hay fila cero- se destinarán a la investigación médica contra el cáncer. La iniciativa surge gracias al flautista David Antich, que en 2022 superó una leucemia en este centro hospitalario que, en sus palabras, le salvó la vida.

En concreto, el objetivo es destinar todos los fondos recaudados a los proyectos de investigación del grupo de estudio de síndromes limfoproliferativos, que son aquellas enfermedades causadas por la proliferación anormal de linfocitos.

Así, el programa incluye obras de los siglos XVII y XVIII, con compositores como Bach, Vivaldi, Händel y Monteverdi, entre otros autores. Este concierto une arte y compromiso social, ofreciendo al público una experiencia musical excepcional mientras se contribuye a financiar la investigación médica que salva vidas.

Mediterrània Consort & Friends es una orquesta de 30 músicos comprometidos con la causa y, junto a Antich estará Elia Casanova, Aurora Peña, Maite García, La Regalada y el virtuoso pianista Carles Marín. La agrupación nació en 2015, fundada por el propio Antich, especializándose en la música anterior al siglo XVIII y formada fundamentalmente por músicos reconocidos por su trabajo de divulgación, interpretación y docencia dentro de los ámbitos de la música antigua y barroca en España y el extranjero.

La compra de entradas se puede realizar desde la página web del Palau de la Música, pulsando aquí, así como la compra simbólica de entradas de la fila cero para hacer una aportación adicional a la investigación.