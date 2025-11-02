Cantar sin miedo a desafinar en el único piano bar de València

València cuenta desde hace unos días con su primer piano bar: un espacio que combina música en directo y coctelería de autor por y para el público. El nuevo Piano Bar Lupin, ubicado en el Mercado de Colón, propone recuperar el espíritu del clásico bar de piano -con un formato íntimo, entre la actuación y la improvisación- y adaptarlo al ritmo de la ciudad.

El local abrió sus puertas con un evento inaugural que reunió a más de un centenar de personas y actuaciones en directo con el piano como protagonista. Desde entonces, funciona todos los días entre las 16 y las 3 de la madrugada, con sesiones de música en vivo los jueves, viernes y sábados. Los horarios de las actuaciones se reparten entre las ocho de la tarde a las 2 de la mañana los jueves, mientras que los fines de semana el horario se amplía desde las seis de la tarde hasta las 3 de la mañana, con turnos para que el público participe con el micro abierto.

“Queremos que la gente se suelte, que deje de tomarse todo tan en serio”, comenta Jorge Herrero, socio fundador del proyecto. “Reinterpretamos el piano bar clásico y lo convertimos en un formato luminoso, participativo y sin corsés”. La idea nace de la falta de espacios en València con este tipo de propuesta, habitual en ciudades como Madrid, Barcelona o Sevilla. “Si en Madrid existe el Toni2, aquí también hacía falta un lugar donde cantar, brindar y compartir la música sin solemnidad”, añade.

Uno de los pianistas residentes en el Piano Bar Lupin, en el Mercado de Colón / L-EMV

Desde el Mercado de Colón, su director Jose Manglano considera que el nuevo espacio “aporta carácter y originalidad” a un entorno ya consolidado por su oferta gastronómica. “Es un formato distinto, y encaja con el ambiente de tardeo y ocio que caracteriza al mercado”, afirma.

Entre el cóctel y el micrófono

El piano -un instrumento de más de seis metros de largo situado en el centro del local- es el eje sobre el que gira la programación. Cada jornada cuenta con pianistas residentes o invitados que interpretan clásicos del pop y canciones conocidas por el público, con espacio también para la improvisación y el karaoke. Entre los artistas que participarán en las próximas semanas figuran Guillermo Martín, Lara Taylor, Cristina Benages, Max Russo, Azahara Escudero o Víctor Marqués, entre otros.

El proyecto es una extensión más desenfadada de Maison Lupin, el lounge situado en el centro de València que ha destacado por su coctelería inspirada en figuras de la música. En Piano Bar Lupin se mantienen esas referencias con una carta que incluye tragos bautizados con nombres como Rosalía, Luis Miguel o Nino Bravo, entre otros.

Además de las actuaciones musicales, el local prevé una programación de monólogos cada lunes, micro abierto los miércoles y sesiones de karaoke durante el fin de semana.También ofrece la posibilidad de alquilar el espacio para eventos privados.

Más allá del formato, la propuesta busca crear un lugar de encuentro donde la música en vivo recupere su papel central en la vida nocturna valenciana. Como resume Herrero: “Aquí venimos a cantar, a desafinar y a divertirnos. A dejar de fingir por un rato”.