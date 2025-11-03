'Aguas internacionales', el espacio artístico que bebe de las aguas curativas de En Corts

La artista valenciana Yasmina Benabdelkrim ha inaugurado Aguas Internacionales, un espacio líquido concebido como territorio fértil para la libertad creativa. Situado en el barrio valenciano de En Corts, nace para acoger ideas en movimiento, producciones visuales y proyectos ad hoc. El primero de ellos ha sido ‘Vectors’, una exposición efímera comisariada por Studio Torbina en colaboración con la galería parisina SM Bureau, con una selección de diseño coleccionable de ámbito local, nacional e internacional. Por allí han pasado, en su primera semana desde que la galería abrió sus puertas, más de 300 personas atraidas por este concepto importado de Europa y aún por explorar en València.

Esta muestra colectiva ha sido el disparo de salida de este espacio, el proyecto más personal de Benabdelkrim -valenciana de ascendencia argelina- y culmina una trayectoria vital y creativa entre París, Nueva York y México. «Es un lugar que quiere añadir una pizca de libertad creativa a València. Aguas Internacionales se siente como casa: casa porque es agua, casa porque es internacional, de ningún sitio y de todos a la vez, del mundo», explica su fundadora. Además, añade que en el proceso de creación se basó «en ofrecer un oasis en el centro de la ciudad, y poder sacarnos no solo de ella sino también liberarnos por unos instantes de donde estamos, traspasar esa barrera y llegar a esas aguas internacionales que habitan dentro de cada persona».

Emplazado en una antigua nave industrial, se ubica en el barrio de En Corts, cuyo nombre proviene de una fuente histórica: la Font d’En Corts. Desde el siglo XV, a sus aguas se les atribuían propiedades curativas, tanto al beberlas como al bañarse en ellas. Según los historiadores, no era raro que los ‘velluters’ -artesanos de la seda- acudieran a ella para aliviar los callos de las manos.

La instalación ‘Floating River’ de Elena Rocabert que ocupa la terraza de Aguas Internacionales. / David Zarzoso

Como una continuidad de aquella historia, el espacio es el resultado tangible de tres años de trabajo de Benabdelkrim junto a artesanos locales -arquitectos, ceramistas, carpinteros y herreros-, codiseñando cada elemento en un diálogo entre su experiencia en entornos creativos y las manos expertas que preservan los oficios tradicionales.

«Al principio, la idea era crear un espacio para producciones audiovisuales. Después, durante el proceso, me di cuenta que me gustaba la sensación de poder usarlo como plató pero también como un espacio que invita a generar proyectos ‘ad hoc’. En este caso contando con la exposición Vectors como un ejemplo de la diversidad de maneras de explorar el espacio», señala a Levante-EMV.

Diseño asequible

Precisamente, la exposición ‘Vectors’ aglutinó esa esencia. Nació vinculado al agua y a los caminos que recorre en tantos formatos, desde el río, el mar o la lluvia, que empujan, arrastran y moldean. Movimientos vectoriales que comunican lugares y trazan hilos, creando conexiones. Así, la muestra exploraba los límites entre arte, diseño y arquitectura contemporánea.

Polina Torbina (Studio Torbina) en Aguas Internacionales, donde se ha inaugurado la exposición 'Vectors'. / David Zarzoso

A lo largo de toda la semana, la exposición ha recogido el buen hacer del diseño coleccionable, aquel que es asequible y, aún así, extraordinario. La pieza más barata se situaba en los 60 euros y, la más cara, en torno a los 6.000 euros.

Han estado expuestas las propuestas de los valencianos Adrián Salvador Candela, Ángel Tausía, Canoa Lab, Claudia Pastomas, Cuatro Cuatros, Estudio Savage x Sara Sorribes, Jordi Iranzo (Clap Studio), Malva Office, Marta Marco, Ovidi Benet, Pablo Bolumar x OVEN, Pattern Chineso y Vicent Orts, además de una decena de artistas internacionales como Ayse Habibe Kucuk, Blessed Eye Studio, Elena Rocabert, Elis Monsport o Eng Piplard, entre muchos otros que asistieron a la inauguración y apuntalaron la idea de Benabdelkrim: «Me gusta sentirme lo más cerca posible de un paraíso imaginario y, a la vez, tener la sensación de estar en un speakeasy·».

Dentro del diseño coleccionable, todas las obras que se seleccionaron para la muestra tenían un doble objetivo: ser piezas artísticas pero tener una funcionalidad. Piezas únicas y limitadas pero con un propósito, en lo que se conoce como ‘design art’.

«Esta muestra trazaba nuevas direcciones en el diseño coleccionable a través del ensamblaje, la transformación y la narración material. Arraigadas en el diálogo con el espacio y la luz, las obras activan su entorno tanto como su propia presencia material», señala Polina Torbina, comisaria de la muestra y fundadora de Studio Torbina. n