Ópera
Francisco Coll firma Enemigo del pueblo¸ el primer estreno mundial de Les Arts
Basada en la obra maestra de Ibsen es una reflexión sobre la manipulación, la razón, el dinero o la prevalencia de la comunidad sobre el individuo.
Es uno de los “grandes acontecimientos culturales del año". Es el primer estreno mundial desde la inauguración de Les Arts en octubre de 2005. Es el estreno de 'Enemigo del Pueblo', la obra del compositor valenciano Francisco Coll, quien, con libreto de Àlex Rigola, ha convertido en ópera la obra maestra de Henrik Ibsen. Un espectáculo que surge de un encargo del teatro de ópera valenciano y del Teatro Real de Madrid, coproductores del montaje, y que cuenta con escenografía y vestuario de Patricia Albizu, iluminación de Carlos Marquerie y videocreación de Álvaro Luna. .
Francisco Coll, último Premio Nacional de Música, y al que la crítica inglesa señaló tras 'Café Kafka', como “el gran compositor que España ha estado esperando”, presenta su segunda ópera, basada en la obra homónima de Ibsen: un clásico inmortal que aborda temas tan actuales como la manipulación informativa, la razón, el poder del dinero o la prevalencia de la comunidad sobre el individuo.
Así lo confirma el compositor valenciano:: “Pese a que Ibsen escribió Un enemigo del pueblo en el último tercio del siglo XIX, los problemas siguen siendo los mismos”. No obstante, su adaptación operística, recuerda, “no es una versión literal, sino una adaptación libre. Está concebida con la intención de seguir el espíritu del original, pero con una mirada contemporánea que permita que cualquier espectador pueda sentirse identificado”.
Francisco Coll afirma que ha escrito “la ópera que me gustaría escuchar si fuera como público a un teatro de ópera. La música que he compuesto para Enemigo del pueblo no difiere de mi música sinfónica o de cámara: una música de extremos que aplica los principios de polaridad, gravitación, tensión y relajación, todo al servicio de la acción dramática. En este caso, la tensión entre la visión política y económica del problema y la visión científica o de salud pública”.
"Nada es blanco o negro"
Àlex Rigola, reconocido por sus producciones de teatro y ópera en escenarios como el Teatro Real, el Centro Dramático Nacional, el Teatro de La Abadía o el Gran Teatre del Liceu, firma con Enemigo del pueblo su primera ópera de nueva creación. El dramaturgo, libretista y director de escena defiende que la vigencia de la obra de Ibsen radica en que “sigue generando tensión en su planteamiento. Nada es blanco o negro y, en sus encrucijadas, debemos hacernos algunas preguntas y buscar respuestas: ¿la pequeña comunidad o la familia van antes que el interés general de la sociedad? ¿Existe una sola respuesta ante los conflictos éticos o hay líneas rojas únicas y contundentes?”.
Francisco Coll asume la dirección musical de la obra, que supondrá su debut con la Orquestra de la Comunitat Valenciana. El barítono José Antonio López (Doctor) encabeza el reparto, que incluye a dos antiguos artistas del Centre de Perfeccionament de Les Arts: el tenor Moisés Marín (Alcalde) y el barítono Isaac Galán (Mario, director del periódico).
Completan el elenco: la soprano Brenda Rae (Petra, hija del doctor) y la mezzosoprano Marta Fontanals-Simmons (Marta, empresaria), mientras que el actor Juan Goberna interpreta a Morten, suegro del doctor y abuelo de Petra. El Cor de la Generalitat Valenciana encarna al pueblo.
Les Arts representará Enemigo del pueblo los días 5, 7 y 9 de noviembre
Obra maestra
Reconocido como el dramaturgo noruego más importante de todos los tiempos, Henrik Ibsen erigió con ‘Un enemigo del pueblo’ uno de los pilares del teatro moderno, dejando como legado una obra cuya relevancia se extiende hasta nuestros días.
La pieza plantea el conflicto que estalla cuando el doctor Thomas Stockmann descubre que las aguas del balneario que dirige, principal fuente de ingresos de su pueblo, están contaminadas y pueden provocar enfermedades. Al intentar publicar la verdad en el diario La Voz del Pueblo, las autoridades (incluido su propio hermano, el alcalde) lo acusan de traidor, ya que la noticia arruinaría la economía local. Rechazado por todos, el doctor se mantiene firme en su defensa de la verdad y la integridad moral, aunque eso lo convierta en el “enemigo del pueblo”.
La influencia de la obra ha trascendido otras disciplinas artísticas. El propio Steven Spielberg señaló que le sirvió de inspiración para ‘Tiburón’ (1975), película con la que revolucionó la industria cinematográfica y que, al igual que el drama original, contrapone valores como la verdad y la responsabilidad individual frente al miedo, la negación y los intereses colectivos: el turismo y la economía pesan más que las vidas humanas amenazadas por un tiburón blanco.
- Últimas noticias sobre el futuro de Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana
- Vilaplana enseñó un video de Utiel inundado a Mazón en El Ventorro a las 17:40 horas del 29-O
- Dos periodistas de À Punt se acogen a la cláusula de conciencia para desvincularse de la cadena
- La operación salida de Mazón y la jugada a tres bandas: Catalá, Pérez Llorca y Mompó en los puestos clave
- Arrollamiento en la línea de metro en Alginet
- Maribel Vilaplana: una periodista 'de alto impacto' atrapada en El Ventorro
- Luz verde al nuevo acceso de la V-30 a la A-3 con compensaciones para Xirivella
- Maribel Vilaplana, en el hospital tras sufrir una crisis