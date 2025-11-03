Francisco Coll firma Enemigo del pueblo¸ el primer estreno mundial de Les Arts

Es uno de los “grandes acontecimientos culturales del año". Es el primer estreno mundial desde la inauguración de Les Arts en octubre de 2005. Es el estreno de 'Enemigo del Pueblo', la obra del compositor valenciano Francisco Coll, quien, con libreto de Àlex Rigola, ha convertido en ópera la obra maestra de Henrik Ibsen. Un espectáculo que surge de un encargo del teatro de ópera valenciano y del Teatro Real de Madrid, coproductores del montaje, y que cuenta con escenografía y vestuario de Patricia Albizu, iluminación de Carlos Marquerie y videocreación de Álvaro Luna. .

Francisco Coll y Àlex Rigola durante uno de los ensayos / Miguel Lorenzo

Francisco Coll, último Premio Nacional de Música, y al que la crítica inglesa señaló tras 'Café Kafka', como “el gran compositor que España ha estado esperando”, presenta su segunda ópera, basada en la obra homónima de Ibsen: un clásico inmortal que aborda temas tan actuales como la manipulación informativa, la razón, el poder del dinero o la prevalencia de la comunidad sobre el individuo.

Así lo confirma el compositor valenciano:: “Pese a que Ibsen escribió Un enemigo del pueblo en el último tercio del siglo XIX, los problemas siguen siendo los mismos”. No obstante, su adaptación operística, recuerda, “no es una versión literal, sino una adaptación libre. Está concebida con la intención de seguir el espíritu del original, pero con una mirada contemporánea que permita que cualquier espectador pueda sentirse identificado”.

Ensayo de la ópera Enemigo del pueblo que se estrena el miércoles en Les Arts / Mikel Ponce

Francisco Coll afirma que ha escrito “la ópera que me gustaría escuchar si fuera como público a un teatro de ópera. La música que he compuesto para Enemigo del pueblo no difiere de mi música sinfónica o de cámara: una música de extremos que aplica los principios de polaridad, gravitación, tensión y relajación, todo al servicio de la acción dramática. En este caso, la tensión entre la visión política y económica del problema y la visión científica o de salud pública”.

"Nada es blanco o negro"

Àlex Rigola, reconocido por sus producciones de teatro y ópera en escenarios como el Teatro Real, el Centro Dramático Nacional, el Teatro de La Abadía o el Gran Teatre del Liceu, firma con Enemigo del pueblo su primera ópera de nueva creación. El dramaturgo, libretista y director de escena defiende que la vigencia de la obra de Ibsen radica en que “sigue generando tensión en su planteamiento. Nada es blanco o negro y, en sus encrucijadas, debemos hacernos algunas preguntas y buscar respuestas: ¿la pequeña comunidad o la familia van antes que el interés general de la sociedad? ¿Existe una sola respuesta ante los conflictos éticos o hay líneas rojas únicas y contundentes?”.

El Enemigo del pueblo se estrena el miércoles en les Arts / Mikel Ponce

Francisco Coll asume la dirección musical de la obra, que supondrá su debut con la Orquestra de la Comunitat Valenciana. El barítono José Antonio López (Doctor) encabeza el reparto, que incluye a dos antiguos artistas del Centre de Perfeccionament de Les Arts: el tenor Moisés Marín (Alcalde) y el barítono Isaac Galán (Mario, director del periódico).

Completan el elenco: la soprano Brenda Rae (Petra, hija del doctor) y la mezzosoprano Marta Fontanals-Simmons (Marta, empresaria), mientras que el actor Juan Goberna interpreta a Morten, suegro del doctor y abuelo de Petra. El Cor de la Generalitat Valenciana encarna al pueblo.

Les Arts representará Enemigo del pueblo los días 5, 7 y 9 de noviembre