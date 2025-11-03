El IVC presenta la programación de la quinta edición de Promercat - VLC Film Market

La Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, a través del Institut Valencià de Cultura, organiza la quinta edición de Promercat- VLC Film Market, que se celebra en dos jornadas profesionales, el 5 y 6 de noviembre, en los cines MN4 de Alfafar, una de las localidades que fueron afectadas por las inundaciones del 29 de octubre de 2025.

El director general del IVC, Álvaro López Jamar, ha señalado que “la quinta edición de Promercat tiene una significación muy especial, puesto que en esta ocasión no se celebra a finales de junio en el IVAM, coincidiendo con la celebración de Cinema Jove, sino que se retrasa al 5 y 6 de noviembre y se traslada a los cines MN4 de Alfafar, que volvieron a abrir sus puertas el pasado 17 de julio, tras ocho meses sin actividad”.

Álvaro López Jamar ha destacado que “con el cambio de fechas y de ubicación de Promercat a los cines MN4, el Institut Valencià de Cultura quiere contribuir a la reactivación de la actividad social, cultural y económica no sólo de Alfafar, sino también de otras localidades próximas de l’Horta Sud y del área metropolitana de Valencia afectadas por la Dana".

Promercat es un mercado profesional en el que se pueden encontrar empresas productoras que buscan proyectos para coproducir o que ofertan proyectos para coproducción. El mercado se centra en tres áreas: lenguas cooficiales, nacional y distribución y ventas.

En esta nueva edición, Promercat amplía su agenda con actividades previas a la programación principal para reforzarse como punto de encuentro de los profesionales del sector audiovisual valenciano. Como novedad, se incorporan diversas reuniones con directivos de televisiones nacionales y autonómicas y con los responsables del Festival de Málaga y de su mercado cinematográfico. También es una nueva iniciativa Promercat Lab, un laboratorio con taller y asesorías personalizadas para preparar las presentaciones de proyectos.

El martes 4 de octubre, el día anterior al inicio Promercat, están previstas varias reuniones entre las diversas asociaciones de productores y RTVE, con el objetivo de explorar nuevas vías de colaboración. Asimismo, la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA) celebrará una reunión sobre coproducciones y derechos de antena.

En este contexto, diversos representantes de las televisiones autonómicas participarán el día 6 de noviembre en un encuentro informativo dedicado a las coproducciones.

Promercat y el Festival de Málaga

En esa misma jornada del día 4, Promercat ha organizado dos encuentros con los responsables del festival de Cine de Málaga y de Mafiz, la zona de industrial del festival, con el fin de promover la participación el audiovisual valenciano en uno de los principales eventos cinematográficos españoles y en uno de los mercados más potentes de Iberoamérica.

El director del Festival de Málaga, Juan Antonio Vigar, mantendrá reuniones con las productoras valencianas que presentarán sus películas en la próxima edición del certamen, consolidando así el vínculo entre la industria audiovisual valenciana y el certamen malagueño.

Por su parte, la directora de Mafiz (Málaga Festival Industry Zone), Annabelle Aramburu, se reunirá con estudiantes de las universidades valencianas para seleccionar un talento que participará en la próxima edición de los ‘Talentos de Mafiz’, una iniciativa que tiene como objetivo impulsar la proyección profesional de las nuevas generaciones de creadores del audiovisual valenciano.

Promercat Lab

Las actividades previas del 4 de noviembre finalizan por la tarde con la puesta en marcha de Promercat Lab,una iniciativa de carácter formativo que contará con la presencia del guionista, productor y docente colombiano Diego Cañizal, que impartirá un taller de presentación de proyectos a los responsables de los proyectos seleccionados en esta edición de Promercat. El laboratorio se completa con la participación de la especialista en escritura de guiones Yolanda Barrasa, que prestará una asesoría personalizada a los representantes de los proyectos de producción valenciana.

Programación de Promercat

Promercat se inaugura el miércoles 5 de noviembre, a las 9.15 horas con unas palabras de bienvenida del director general del Institut Valencià de Cultura, Álvaro López-Jamar. A continuación, a las 9.30 horas, se celebra una mesa redonda sobre plataformas y televisiones como motor del audiovisual y la inversión en producciones rodadas en lenguas cooficiales.

En este debate, moderado por el director adjunto de Audiovisuales y Cinematografía del IVC, Luis Gosálbez, intervienen la directora de desarrollo de Mediaset, Teresa de Rosendo; la directora de Negocio de Mediaset, Mar Ilundain; el director de Cine y Ficción de RTVE, José Pastor, y el subdirector de Cine de RTVE, Gervasio Iglesias.

A las 10.30 horas, se celebra una mesa redonda sobre nuevas vías de financiación en audiovisual con la participación del director general de IPG Mediabrands Entertainment, Alfonso García Valenzuela; el director general de Publicis Rebellion, Miguel Villaruel; el socio fundador de Film Financing Market, Jordi Mendieta, y el banquero senior de Creand Wealth Management y Moby Dick Film Capital, Sergi Montesinos. Modera la mesa redonda el socio fundador de CØLLAGE, Pablo Muñoz.

A las 12 horas se celebra las presentaciones de proyectos de Promercat Autonómico, que está dirigido a proyectos de ficción, tanto largometrajes como series, miniseries y telefilms que se rodarán en lenguas cooficiales. Los doce proyectos que se presentan son nueve largometrajes y tres series.

Por la tarde, a partir de las 16 horas, se celebran las reuniones entre representantes de los proyectos presentados y los representantes de las productoras invitadas que puedan estar interesados en coproducir dichos proyectos.

Jueves 6 de noviembre

El jueves 6 de noviembre, a las 10 horas, se celebra un debate sobre las ventajas y dificultades de coproducir desde las comunidades autónomas. Moderado por el director del departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad CEU Cardenal Herrera, José Martínez, el debate contará con las intervenciones del responsable de ficción y cine de 3Cat, Oriol Sala-Patau; el director de Contenidos y Programación de À Punt, Francesc Picó, y la jefa de contenidos y nuevos proyectos de Aragón TV, Natalia Martínez.

A las 12 horas, se celebran las presentaciones de proyectos de Promercat Nacional, que está dedicado a las producciones audiovisuales que buscan la coproducción en España y está dirigido a proyectos de largometrajes de ficción para cine o televisión. Se han seleccionado 15 proyectos.

Los tres proyectos valencianos seleccionados en Promercat Distribución realizarán una presentación ante otras empresas distribuidoras y se facilitarán los visionados on-line de las películas a las distribuidoras interesadas.