La 'madre de la informática moderna' toma la Sala Russafa en 'Ada Byron, la tejedora de números'

Las matemáticas, la poesía y el teatro se encontrarán sobre el escenario de la Sala Russafa en el estreno en la Comunitat Valenciana de 'Ada Byron, la tejedora de números', una obra sobre la vida y el legado de Ada Lovelace, considerada 'la madre de la informática moderna'.

Del 7 al 9 de noviembre, con tres únicas funciones, la formación asturiana La Westia presenta en Sala Russafa esta obra que ha logrado "multitud de reconocimientos", como el Premio Jovellanos a la Producción Escénica 2023, otorgado por el Ayuntamiento de Gijón, o los galardones al Mejor Espectáculo, Producción, Dirección, Actriz, Indumentaria e Iluminación en los Premios Oh! 2024, ha explicado la sala en un comunicado.

Ada Lovelace (con el apellido de su esposo) fue una joven matemática que en pleno siglo XIX sentó las bases de lo que después se conocería como la programación informática. Pero su condición de mujer de ciencia hizo que no fuera hasta la década de 1930 cuando sus propuestas empezaron a ser tenidas en cuenta.

César Alonso encontró en su formación académica y profesión las herramientas con las que tratar de dar a conocer a este referente y empezó a madurar un proyecto que, desde el primer borrador de su libreto hasta su estreno en 2023, vio pasar cuatro años y una pandemia. Catedrático de matemáticas y docente universitario, combina esta faceta con su licenciatura en arte dramático y su trabajo como dramaturgo e intérprete.

Así, Alonso conocía Byron por ser el padre de Ada Lovelace, y no a Ada como la hija del poeta Lord Byron. "Pero aproveché su historia personal, la popularidad de su padre escritor y el misterio de que quisiera ser enterrada junto a él, a pesar de que desapareció de su vida cuando era tan solo una recién nacida, para armar una estructura dramatúrgica con la que recorrer la trayectoria y los hallazgos matemáticos de esta mujer fascinante", explica el autor y uno de los actores del espectáculo.

Lo característico de esta obra de teatro es que se incluyen en la trama las investigaciones y descubrimientos que la matemática realizó, integrados de manera didáctica para acercarlos al público. Además, huye de la práctica habitual de desarrollar las biografías y retratos de mujeres alrededor de los hombres que formaron parte de su vida. La trama transcurre en el último minuto de vida de 'La tejedora de números', 60 segundos en los que se encuentra con un padre al que no conoció y con el que va repasando una vida atravesada por su pasión por las matemáticas.

"Es muy curioso cómo la madre de Ada se separó de Lord Byron por sus infidelidades y por la vida bastante alocada que llevaba, que ella atribuía a su carácter artístico", comenta el dramaturgo sobre una mujer empoderada para la época, que quiso inculcar esta independencia a su hija para que no fuera "la mascota de ningún hombre". Por eso le procuró una educación muy rica en ciencias, algo raro para el momento. Especialmente en matemáticas, ya que estaba convencida de que eran un campo de conocimiento rígido y ordenado.

Dirigida por Ernesto Arias

La puesta en pie de este montaje está dirigida por el reputado Ernesto Arias, que utiliza mapping y proyecciones animadas para trasladar a la mente inquieta y a los descubrimientos de Ada. Contrasta con la escenografía y el vestuario de época y se completa con un espacio sonoro con guiños a los patrones matemáticos. A todo ello se suma la humanidad que transmiten Ici Díaz, Francisco Pardo e Isabel Marcos, compañeros de reparto de Alonso.

Mezclando ficción con pasajes reales de la vida de la matemática, se dimensiona su figura histórica y su contribución a una disciplina, la computación y la informática, que no solo marca el siglo XXI, sino que parece una herramienta indispensable de los que están por venir. Una brillante trayectoria que se truncó al fallecer por una enfermedad a los 36 años. La solicitud por sorpresa de ser enterrada en su nicho dejó un enigma para la historia que este espectáculo tratará de despejar del viernes al domingo, sobre el escenario de Sala Russafa.