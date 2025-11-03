Música contra la emergencia climática

Asuntos que te traían sin cuidado cuando eras un adolescente de los noventa pero que al llegar a los cincuenta tacos de almanaque se te hacen intolerables: la piña en la pizza, dormir en un camping, el vino servido a temperatura inadecuada, ver una serie a capítulo por semana y el cambio climático. Será que a cierta edad sientes cómo se inicia una preocupante cuenta atrás que anuncia tu salida de este mundo. Te pones a hacer balance e inevitablemente, si eres un tipo con amplitud de miras y cierta decencia social, te planteas qué planeta dejas a tus hijos y en qué circunstancias. No podemos quedarnos quietos ante el repunte del fascismo, el machismo, el racismo, las desigualdades sociales, la censura, la violencia, el genocidio y repugnancias similares, así que es de agradecer que gente de tu ciudad se arranque con iniciativas sociales independientes como la que les traigo hoy: el Festival Cridem Pel Clima.

Lo tienen que estar haciendo muy bien, porque ya en sus primeras ediciones de 2021 y 2022, cuando se celebraba en el Centro del Carmen de Cultura Contemporánea (CCCC), recibieron el A Greener Festival Award, un galardón que reconoce su dedicación al medio ambiente y su capacidad para generar conexiones positivas dentro de la comunidad, impulsando un futuro más verde y consciente. Desde entonces, el festi ha crecido sin parar y este año se va a celebrar en La Rambleta el próximo fin de semana con el cartel de sold out colgado de la puerta. Se quitan así la espina de la edición 2024, que se suspendió como consecuencia del desastre ocasionado por la dana. La organización, con miembros afectados personal y materialmente por las inundaciones, no dudó en ceder el espacio preparado para el evento a las labores solidarias que tomó el edificio de San Marcelino como centro de operaciones.

Cridem Pel Clima es un evento único que fusiona cultura, creatividad y conciencia ambiental, creando un espacio vibrante donde la cultura se convierte en el motor para enfrentar la emergencia climática. Un lugar donde la diversión, el compromiso y la sostenibilidad se encuentran en cada rincón. «Se trata de crear un altavoz a través de la música para dar a conocer la emergencia climática y despertar las conciencias para intentar actuar en consecuencia y detenerla», me explica Vanessa Riofrio, encargada de la comunicación del festival. «El viernes 7 de noviembre tenemos un cartel con un marcado carácter urbano y femenino, con Queralt Lahoz, Sandra Monfort y Nita Bonet. El sábado 8 contamos con Tenda, Emilia Pardo y Bazán, Dear Joanne, Calivvla y el cabeza de cartel Carlos Ares, a quien pudimos contratar hace meses con mucha vista y antelación», subraya riendo.

Vanessa valora de manera extremadamente positiva la aceptación que han tenido las actividades relacionadas con el festival durante estas últimas semanas. Actividades extra musicales repletas de asistentes, un éxito que manifiesta el calado que los mensajes que forman parte de la esencia del festival están teniendo en la población valenciana, que se identifica plenamente con ellos. «La presencia de público ha sido tremenda. Han acudido hasta poner el cartel de completo a coloquios como ‘¿El final de las estaciones?’, sobre la relación entre crisis climática, el genocidio o la crisis energética, ‘Docu-Dana’, que diseccionó varios proyectos documentales relativos a la dana de 2024, y también a la jornada matinal ‘Malilla Sostenible’, donde se programaron actividades para promover el mercado de venta directa y la sostenibilidad desde el territorio».

Este próximo jueves en el Ram Club de Rambleta continúan los eventos paralelos al festival con un encuentro intersectorial que analizará el papel de la cultura como motor de sostenibilidad y las nuevas herramientas tecnológicas aplicadas al sector cultural. Además, el viernes los protagonistas del podcast ‘Esto se acaba’ subirán al escenario para desmontar bulos medioambientales con datos y rigor, pero también con humor y un punto de ironía. Y el mismo sábado se ha programado un matinal familiar gratuito en el mismo edificio, donde los asistentes disfrutarán de música en directo a cargo de El Parón y Olalla x Crabs, talleres infantiles y yincanas.

Cridem pel Clima ofrece este finde mucha música para gente joven, visto los nombres que aparecen en el cartel y la media de edad de los asistentes según lo atendido en anteriores ediciones. Y es un orgullo hablar de todo ello en estos términos en los que escribo por el valor de la iniciativa, por su exquisita organización, por lo comprometido de su espíritu y por tener una juventud tan arrojada y combativa que no se va a esperar a cumplir los cincuenta para luchar contra el maldito cambio climático.