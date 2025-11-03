¿Por qué la última canción de Amaia suena igual que un tema del grupo coruñés Aliboria?

La nueva canción de Amaia Romero, Aralar, ha generado un gran revuelo en redes sociales, especialmente en Galicia. El motivo: su parecido con Caroi, un tema publicado en 2016 por el grupo coruñés Aliboria.

Según ha denunciado en sus redes la formación gallega, la artista navarra utilizó la base musical de Caroi sin haber solicitado autorización previa. El grupo se enteró del uso del tema tras la publicación de Aralar, que rápidamente se hizo viral.

La reacción de Aliboria: humor y orgullo por la música gallega

Lejos de iniciar una batalla legal, Aliboria optó por el humor. En sus redes sociales compartieron un vídeo en tono jocoso, en el que se podía ver un montaje de Amaia tocando junto al grupo de música tradicional.

“Aquí deixamos este pequeno recordatorio de que a música galega segue soando, mesmo cando non o di ninguén”, escribieron los coruñeses con orgullo, reivindicando la fuerza y presencia de la música gallega en la escena nacional.

Acuerdo entre Amaia y Aliboria tras la polémica por 'Aralar'

La polémica parece haber llegado a su fin. Tanto Amaia Romero como Aliboria han alcanzado un acuerdo amistoso, según confirmó el grupo en un comunicado oficial.

“Estes días recibimos moito agarimo e apoio, e queremos darvos as grazas de corazón. Tivemos a oportunidade de falar con Amaia e co seu equipo, que asumiron responsabilidades, amosaron comprensión e sensibilidade ante o ocorrido, algo que agradecemos sinceramente. Estamos en contacto para resolver esta situación con tranquilidade e boa disposición por ambas partes. Alegrámonos de que a nosa música poida inspirar a grandes artistas e de que a música galega continúe abrindo fronteiras.”

El gesto conciliador de ambas partes ha sido bien recibido por los seguidores de la cantante y por el público gallego, que celebran que el asunto se haya resuelto con respeto y reconocimiento al valor de la música tradicional.