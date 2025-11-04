Más de 41.000 jóvenes de la C. Valenciana solicitan el Bono Cultural Joven 2025

El Bono Cultural Joven ha sido solicitado en la Comunitat Valenciana por 41.082 jóvenes que cumplen 18 años en 2025. Esto supone un 67,56% sobre el total de jóvenes de esta edad, que según datos del Instituto Nacional de Estadística son 60.800.

Por provincias, el Bono Cultural Joven ha sido solicitado por 13.782 jóvenes en Alicante, 4.720 en Castellón y 22.580 en Valencia.

En el total del Estado, el Bono Cultural Joven ha sido solicitado por 366.443 jóvenes que cumplen los 18 años en 2025, distribuidos por todo el territorio español. Se trata de dos de cada tres jóvenes nacidos en 2007, en concreto, el 68,5% de la población estimada de esa edad, un total de 534.809 personas, según datos del Instituto Nacional de Estadística.

La cifra supera en 27.835 el total de beneficiarios de la edición anterior, que ascendió a 338.608. En estas cuatro ediciones el número de jóvenes beneficiarios del programa alcanza un total de 1.309.059.

Tras ser registradas y firmadas, cada una de estas solicitudes es revisada y sometida al proceso de control individualizado de subvenciones de la Administración General del Estado, por lo que la cifra final de beneficiarios podría sufrir alguna variación.

La empresa pública Correos, entidad encargada del soporte bancario del Bono Cultural Joven, ya ha iniciado el envío de las tarjetas virtuales y físicas a los jóvenes beneficiarios.

Cómo gastarlo

Funciona con una tarjeta de prepago que el beneficiario puede tener de forma virtual en su móvil o recibir de forma física en su domicilio. Con esa tarjeta, una vez activada, los jóvenes disponen de un año y más de 3.800 establecimientos adheridos por toda España para poder utilizar los 400 euros asignados en experiencias y productos culturales, con la siguiente distribución: