El IVAM cierra su estructura. Kristine Guzmán Saratan es la nueva directora adjunta del Institut Valencià d’Art Modern tras aprobar el pleno del Consell, celebrado en Alicante, su nombramiento. Su incorporación al equipo que dirige Blanca de la Torre está prevista para el 1 de diciembre. Guzmán Saratan reemplaza en el cargo a Sonia Martínez.

Fue el pasado 6 de octubre cuando el Consejo Rector del IVAM lo propuso y el día 23 cuando la secretaria autonómica de Cultura, quien ejerce la presidencia, le dio el visto bueno. Tras su aprobación a propuesta del conseller de Cultura Jose Antonio Rovira, el nombramiento será publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Kristine Guzmán, nueva directora adjunta del IVAM / Levante-EMV

Kristine Guzmán, nacida en Manila en 1974, acumula más de dos décadas de experiencia en gestión cultural: desde el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía a la Fundación Santander 2016. Es licenciada en Arquitectura por la Universidad de Santo Tomás de Manila, con un Máster en Restauración Arquitectónica por la Universidad Politécnica de Madrid y un Microgrado en Historia, Cultura y Pensamiento Contemporáneo. Actualmente está cursando el Grado en Historia del Arte en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Desde 2023 ejerce el papel de Film Commissioner de Castilla y León Film Commission.

Coordinación general del MUSAC

La nueva directora adjunta ha estado al frente de la coordinación general del MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, durante casi dos décadas, donde ha sido la principal responsable de la gestión y coordinación de todo lo relacionado con el edificio y los equipos de trabajo. Guzmán ha contribuido a la puesta en marcha del museo, su edificio y su colección, a la definición de su plan estratégico y la supervisión tanto de los procesos administrativos como de los creativos, incluyendo la gestión de recursos humanos, la planificación económica, la redacción y resolución de licitaciones y contratos así como las políticas museísticas, en coordinación con los diferentes directores.

Junto a ello ha realizado tareas de coordinación y comisariado de exposiciones, tanto en el MUSAC como en otras instituciones. Ha editado libros sobre arte, arquitectura, sostenibilidad e inclusión, impartiendo conferencias y talleres sobre los mismos temas.

Ha participado como jurado en premios de arte y cultura y en programas de residencias curatoriales en España y Filipinas. También ha formado parte del Consejo Asesor de la Fundación Santander Creativa (2015-2018) y del Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander (2019-presente).