Roig Arena
Operación Triunfo llega a València: recuerdo de la dana, firma de discos y concierto exclusivo
Los 16 triunfitos de esta edición visitarán Madrid, Barcelona y València, donde ofrecerán sendos conciertos para repasar su paso por la academia. Además, se reunirán con todos los fans la próxima semana en la firma de discos
La Gala 7 de Operación Triunfo 2025 ha llegado cargado de sorpresas, especialmente para la capital valenciana. Después de que los concursantes versionaran la famosa canción de Manuel Carrasco "Que bonito es querer", Chenoa recordó a las víctimas de la dana y afirmó que la gala de anoche iba dedicada a ellas, con un gran aplauso por parte del jurado y el público asistente.
A medida que iban pasando las actuaciones ya avanzaban que iba a haber muchas novedades que gustarían a los fans y a los propios triunfitos. Tras la expulsión de Laura, que estaba nominada junto a Olivia, la presentadora anunció que la Gira de Operación Triunfo 2025, ya anunciada en galas pasadas, tenía ya tres fechas confirmadas: cantarán el 3 de julio de 2026 en Madrid, en el Movistar Arena; el 10 de julio en Barcelona, en el Palau Sant Jordi y el 18 de julio en València, en el Roig Arena, que en poco tiempo ya se ha consolidado como el pabellón por excelencia para los conciertos de la ciudad.
Las entradas de los tres conciertos ya están a la venta en preventa y a las 13:00 horas se abrirá la venta general.
Firmas de discos
Además, esa no fue la única sorpresa de la noche, ya que Chenoa también anunció que el disco "Lo Mejor de OT2025 Parte 1" estaría disponible próximamente y contará con sus propias firmas de discos, causando furor entre el público y los concursantes. Los triunfitos saldrán de la academia para poder conocer a sus fans de Madrid, Barcelona y València también.
Las firmas serán el sábado día 15 de noviembre de 10:00 a 13:00 horas y en València los concursantes firmarán en l'Alqueria del Basket. Todavía no se sabe qué triunfitos irán a cada firma, se anunciará en la próxima gala, el lunes 10 de noviembre.
Tres valencianas sobre el escenario
Los 16 concursantes han causado una gran revolución entre sus fans por su espontaneidad, sus voces y sus actuaciones y, entre ellos, todavía se encuentran dentro de la academia la paternera Lucía Casani y la alicantina Claudia Arenas, que salió como concursante favorita anoche. Además, ya fuera también está Salma, de Benidorm, otra de las concursantes más queridas esta edición. Un trío de valencianas que ha conquistado los corazones de los fans y que ahora tienen la oportunidad de conocerlos en persona.
Suscríbete para seguir leyendo
- La periodista que comió con Mazón declara que el jefe del Consell firmó documentos de trabajo en El Ventorro y estaba pendiente del móvil
- Últimas noticias sobre el futuro de Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana
- Maribel Vilaplana: una periodista 'de alto impacto' atrapada en El Ventorro
- La periodista que comió con Mazón confirma que el jefe del Consell la acompañó hasta la entrada del aparcamiento en la plaza del Temple
- Mazón dimite sin convocar elecciones y apela a Vox para nombrar un nuevo 'president'
- La periodista Maribel Vilaplana declara que la han querido extorsionar con supuestas imágenes de ella saliendo de casa de Mazón
- Mazón podrá disponer para siempre de dos asesores, oficina, chófer y coche oficial
- Vilaplana: 'Mazón me llamó para pedirme perdón porque tenía que decir mi nombre y que era mejor que cortáramos todo contacto