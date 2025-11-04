Operación Triunfo llega a València: recuerdo de la dana, firma de discos y concierto exclusivo

La Gala 7 de Operación Triunfo 2025 ha llegado cargado de sorpresas, especialmente para la capital valenciana. Después de que los concursantes versionaran la famosa canción de Manuel Carrasco "Que bonito es querer", Chenoa recordó a las víctimas de la dana y afirmó que la gala de anoche iba dedicada a ellas, con un gran aplauso por parte del jurado y el público asistente.

A medida que iban pasando las actuaciones ya avanzaban que iba a haber muchas novedades que gustarían a los fans y a los propios triunfitos. Tras la expulsión de Laura, que estaba nominada junto a Olivia, la presentadora anunció que la Gira de Operación Triunfo 2025, ya anunciada en galas pasadas, tenía ya tres fechas confirmadas: cantarán el 3 de julio de 2026 en Madrid, en el Movistar Arena; el 10 de julio en Barcelona, en el Palau Sant Jordi y el 18 de julio en València, en el Roig Arena, que en poco tiempo ya se ha consolidado como el pabellón por excelencia para los conciertos de la ciudad.

Las entradas de los tres conciertos ya están a la venta en preventa y a las 13:00 horas se abrirá la venta general.

Firmas de discos

Además, esa no fue la única sorpresa de la noche, ya que Chenoa también anunció que el disco "Lo Mejor de OT2025 Parte 1" estaría disponible próximamente y contará con sus propias firmas de discos, causando furor entre el público y los concursantes. Los triunfitos saldrán de la academia para poder conocer a sus fans de Madrid, Barcelona y València también.

Las firmas serán el sábado día 15 de noviembre de 10:00 a 13:00 horas y en València los concursantes firmarán en l'Alqueria del Basket. Todavía no se sabe qué triunfitos irán a cada firma, se anunciará en la próxima gala, el lunes 10 de noviembre.

Tres valencianas sobre el escenario

Los 16 concursantes han causado una gran revolución entre sus fans por su espontaneidad, sus voces y sus actuaciones y, entre ellos, todavía se encuentran dentro de la academia la paternera Lucía Casani y la alicantina Claudia Arenas, que salió como concursante favorita anoche. Además, ya fuera también está Salma, de Benidorm, otra de las concursantes más queridas esta edición. Un trío de valencianas que ha conquistado los corazones de los fans y que ahora tienen la oportunidad de conocerlos en persona.