Los postres para el desayuno: se acabó esperar hasta el final del menú

Los desayunos se han convertido en los últimos años en el sacrosanto de la oferta gastronómica, introduciendo - ¿por qué no? - los postres como platos con los que empezar el día. John Cusack tenía razón: la vida mejora cuando se empieza por el final. Así, a las tradicionales tostadas conviven ahora con una carta infinita de opciones en dulce y salado, y el grupo Gastroadictos no ha querido quedarse atrás. Después de su apuesta por volver a la esencia del bar en 'Barecito', ahora dan un paso adelante situándose en el mercado del desayuno con una oferta elaborada a la altura de los paladares del siglo XXI.

La nueva cafetería de Adicto y Adica en la calle Micer Mascó. / L-EMV

El nuevo local, situado en la calle Micer Mascó, 36, abre sus puertas con una propuesta centrada en el café de especialidad, las tortillas de patata hechas al momento y las tartas de queso artesanales en diferentes versiones, auténticas protagonistas del momento dulce y objeto de deseo encumbradas por las redes sociales.

Además, las infusiones seleccionadas conviven con otro estandarte de los desayunos saludables, el té matcha o el cúrcuma latte, que se puede combinar con la bollería tradicional o con otras apuestas que mejoran los básicos de cualquier desayuno. Así, las tostadas clásicas hacen un 'upgrade' al apostar por comerlas sobre pan de focaccia que se elabora cada mañana. Se suman los cubos de pistacho, el roll hojaldrado clásico de Nueva York o las tartas de queso con pistacho, de queso con lotus o de pantera rosa.

Conocedores de la realidad local, la oferta también incluye elaboraciones saladas, como sus ya tradicionales tortillas de patatas que se hacen al momento, gildas, variedades de quesos, ensaladilla rusa o papas con mejillones.

La nueva cafetería Adicto y Adica en Micer Mascó. / L-EMV

Contra la prisa

Más allá de la oferta gastronómica, se busca crear un espacio en el que el desayuno se convierta en un ritual cotidiano. La decoración -en manos del equipo de expansión que encabeza Rafa Recuenco, socio fundador del grupo- combina elementos modernos con guiños acogedores que invitan a quedarse un rato más, leer el periódico o conversar con amigos mientras los aromas de café recién molido y bollería recién horneada llenan el local. Es un lugar pensado para que cada desayuno tenga un instante de pausa, donde el placer de comer se mezcla con la calma del comienzo del día.