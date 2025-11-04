La Ramon Llull Valencia gana el Premio nacional de Librería Cultural

La labor incansable de la librería Ramon Llull ha tenido hoy uno de los reconocimientos más emblemáticos en el sector del libro. La Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Librerías (Gegal), junto al Ministerio de Cultura, han reconocido a la librería valenciana con el Premio Librería Cultural 2025. Un galardón que destaca "su labor durante los últimos 25 años para ayudar a comprender el presente dando espacio a otras literaturas (revistas de arte, teatro y cine) organizando actividades en distintos formatos (monográficos, clubs de lectura, etc.) e implicando a todos los agentes de la cadena del libro". Un trabajo polifacético que toca todas las disciplinas y trata de llevar la labor de una librería a la divulgación más completa.

El jurado ha destacado precisamente esa amplia programación cultural, donde se convocan cursos en verano, presentaciones de libros de autores nacionales e internacionales y todo tipo de encuentros que permiten "conocer el mundo". Almudena Amador, fundadora de la Llibreria Ramon Llull, ha reconocido que reciben el premio "con mucha alegría y con agradecimiento". "Agradecimiento al jurado, a quienes han pasado por Ramon Llull, a quienes han confiado en nuestro trabajo... a las lectoras y clientes que forman parte de la vida de Ramon Llull", ha dicho.

El premio se entrega desde 1999 con el propósito de reconocer el trabajo de las librerías que se ocupan de la dinamización cultural, de la difusión del libro y de la lectura dentro o fuera del espacio como físico. El galardón tiene una dotación económica de 6.000 euros y la gala de entrega se celebrará en València.

Tal como la propia Almudena Amador explicó en la memoria presentada a la convocatoria, el propósito de la Ramon Llull no es solo el de ser una librería, sino que se buscaba ser un proyecto cultural de fomento de lectura y humanidades, "enriquecido constantemente con la participación de autores, editores, colaboradores, lectores y clientes". "Nos gusta pensar que es un espacio de encuentro y de gozo por la lectura y por la conversación, donde se ejerce y fomenta el espíritu crítico, la tolerancia, la libertad de expresión y de pensamiento", dice Amador.

Nacida de un traspaso

Ramon Llull nace en el año 2003 con el traspaso de la veterana librería Punto y Coma, fundada en los años 70. En 2007 incorporaron a la librería gran parte del almacén alcanzando un espacio expositivo de unos 230 m2 y abriendo una sala de actividades con capacidad para setenta personas sentadas, y otras tantas de pie; lo que permitió iniciar una programación cultural continua con lecturas de poesía, actividades infantiles, conciertos y clubes de lectura. En 2012 dieron mayor protagonismo a la programación cultural y al fondo más literario, quitando protagonismo a los fondos jurídico y universitario. Entre 2012 y 2016 Llibreria Ramon Llull se afianzó como espacio cultural, siendo un polo de referencia para la intelectualidad valenciana y protagonizando anécdotas como la celebración de bodas en su interior.

La celebración de una boda en Ramón Llull. / L-EMV

Entre los años 2003 y 2016 estuvo abierta en la calle Ramon Llull, que le dio nombre, y en la Navidad del 2016 la trasladaron al barrio del Carmen, a su ubicación actual, en el número 5 de la calle Corona. Almudena Amador la dirige junto a Francisco Benedito, que se incorporó al proyecto en 2016 y, desde 2022, es Óscar Brox quien se encarga de la atención al público y el almacén.

Para la selección de candidaturas y premio final se ha contado con un jurado técnico compuesto por Sara Sánchez, directora gerente de CEGAL, Rafa Arias, de la librería Letras Corsarias de Salamanca, (Premio Librería Cultural 2024); Helena Bernadas, de la llibreria Altair de Barcelona, Óscar Porral, de la librería Bandini de Bertamiráns, propuesta por la Junta Directiva de CEGAL; Ana Flecha Marco, Premio de traducción ‘Esther Benítez’ 2024; Carlos Rod, de la editorial La Uña Rota, (Mejor Labor Editorial Cultural 2025); y Rosana Torres, ganadora del Premio Nacional de Periodismo Cultural 2025.

11 de noviembre, día de las librerías

El próximo 11 de noviembre, con el fin de resaltar la importancia de las librerías independientes en la promoción de la lectura y la cultura, el gremio celebrará el Día de las Librerías. Así, locales de toda España ofrecerán actividades extraordinarias para enriquecer la vida cultural de la comunidad y preservar la tradición de las que abren sus puertas en los barrios. Como en ediciones pasadas, además, algunas de ellas engalanarán sus escaparates con las obras de artistas que, en los días previos, ilustrarán sus vitrinas.

Todas las actividades del Día de las Librerías pulsando aquí.