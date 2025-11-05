María Esteve, actriz: "Fue un shock reencontrarnos todos con el pelo blanco"

Cuando no era tan común hablar abiertamente de la infidelidad y asumir que todos, en mayor o menor medida, podían sucumbir a ella, un grupo de amigos dieron un golpe sobre la mesa con música y muchas risas: 'El otro lado de la cama' arrasó en los cines españoles seguramente porque sirvió de espejo para muchos y muchas y, sobre todo, porque prometía pasar un buen rato. La comedia musical tuvo una secuela, 'Los dos lados de la cama', tres años después del primer fenómeno. Nadie esperaba que, más de veinte años después, ya no por ellos sino por sus vástagos, los protagonistas volverían a encontrarse.

Las dos primeras películas recaudaron más de veinte millones de euros y la vieron cuatro millones de espectadores en las salas de cine, creando un fenómeno cultural que ahora cierra el círculo.

El 14 de noviembre la espera se termina. 'Todos los lados de la cama' llega a las salas recuperando a los protagonistas originales y sumando nuevos rostros que permitan ampliar la saga a las nuevas generaciones. Los personajes son más viejos, pero no por ello más sabios, reincidiendo en los divertidísimos errores de antaño y expresando sus frustraciones a través de entrañables coreografías. La directora debutante Samantha López Speranza asume el reto de suceder al mítico Emilio Martínez Lázaro en la dirección de una película que ayer se ha presentó en exclusiva en los cines Kinépolis Valencia.

"'El otro lado de la cama' fue la primera película que vi cuando llegué a España desde México, y me pareció alucinante", ha reconocido la cineasta durante su visita al complejo de Paterna. "Imaginad mi cara cuando los productores me preguntaron por mis géneros favoritos, yo les respondí que el terror y el musical, y la sorpresa que supuso descubrir el musical que pensaban ofrecerme".

María Esteve y la directora Samantha López Speranza en los cines Kinépolis el martes- / L-EMV

A su lado, María Esteve, convertida nuevamente en la locuaz e imprevisible Pilar, ha celebrado su regreso a la franquicia que la lanzó a la fama: "Volver a estar juntos después de tanto tiempo ha sido un poco shock, vernos de nuevo con el pelo blanco... Totalmente increíble. Además, la trama estaba muy bien definida y yo sentía mucha curiosidad por saber qué había sido de Pilar". Esteve, pues, no es la única que regresa: Ernesto Alterio, Pilar Castro, Natalia Verbeke, Alberto San Juan, Guillermo Toledo y Secun de la Rosa también vuelven a cantar y bailar entre líos de alcoba.