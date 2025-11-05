Mil espectadors convertiran en un esdeveniment la première de "La invasió dels barbars"
Els cinemes Lys projectaran aquest dijous la pel·lícula per a les persones que han contribuït a la promoció mitjançant el micromecenatge.
La pel·lícula “La invasió dels bàrbars” s’estrenarà en els cinemes valencians el pròxim dia 7 de novembre, però un dia abans, el 6, se projectarà una première en els cinemes Lys de València a la qual assistiran 1.000 persones, en un acte que es convertirà en una autèntica celebració del cinema valencià. Els espectadors de la première són persones que han contribuït a la promoció de la pel·lícula a través d’una campanya de micromecenatge.
La invasió dels bàrbars ha estat escrita i dirigida pel director valencià Vicent Monsonís, basant-se en l’obra de teatre homònima del dramaturg valencià Chema Cardeña, estrenada a la Sala Russafa de València en 2020. El film s'ha rodat en valencià i en localitzacions valencianes i compta amb la participació d’À Punt, 3.Cat i RTVE.
L’acció de l’obra s’ubica en dos temps diferents, el de la repressió franquista de l’immediat final de la Guerra, i l’actualitat, amb la lluita de les associacions memorialistes per recuperar les restes dels seus familiars soterrats en foses comunes.
Una de les característiques singulars d'aquesta producció és la participació de la societat civil en el projecte. Més de 200 figurants han col·laborat en les escenes més complicades -com la que recrea la recepció d’autoritats nazis en l’Ateneu Mercantil de València- i també hi han participat l’Orquestra Filharmònica de la Universitat de València, la Coral Divisi i l’Agrupació Filharmònica Borrianenca.
Per una altra banda, més de mil persones de tot l’estat han volgut fer seu el projecte i han contribuït, amb les seues aportacions a través d’una campanya de micromecenatge, a impulsar la difusió i la promoció del film. Elles seran les protagonistes de la première del dia 6, el punt d’eixida per a la posterior distribució per sales de tot Espanya.
Viatge commovedor a un episodi fosc
“La invasió dels bàrbars” és una adaptació cinematogràfica de l'obra teatral homònima de Chema Cardeña, estrenada originalment en la Sala Russafa de València al febrer de 2020. Dirigida per Vicent Monsonís, el film proposa un viatge commovedor i poètic a un episodi fosc de la història d'Espanya: la repressió després de la Guerra Civil i les ferides encara obertes en l’actualitat.
Aquest drama històric narra dues històries paral·leles separades per vuit dècades. Una se situa en la immediata postguerra i l’altra en l’actualitat. La primera gira al voltant de la repressió i la violència exercida pels vencedors del conflicte; la segona, sobre la reparació i la recuperació de la memòria. Dues línies argumentals inseparables que posen de relleu una veritat silenciada durant massa temps.
"Cardeña agafa elements de la realitat històrica per a construir una trama versemblant que ens explica la història des del punt de vista dels que la varen perdre, no dels guanyadors -destaca el director-. És la tercera vegada que adaptem una obra seua. Fa temps que apostem per la connexió entre les arts escèniques i el sector audiovisual al nostre país".
“El nostre és un esforç conscient per crear un cinema valencià de veritat, que implique els autors, el talent creatiu, interpretatiu i la professionalitat dels nostres tècnics”, explica Monsonís, que també signa el guió. La pel·lícula, afirma, és una mirada honesta que narra la història des del punt de vista dels vençuts, amb la intenció de sacsejar consciències i obrir un espai de reflexió sobre el passat recent.
L'únic país on va guanyar el feixisme
Amb argument original de Chema Cardeña i una aposta clara per la connexió entre les arts escèniques i el cinema, el film posa el focus en una temàtica que encara avui incomoda: Espanya és l’únic país on va guanyar el feixisme i es va mantindre durant quatre dècades, imposant una repressió sistemàtica i apropiant-se del patrimoni dels vençuts. El destí d’algunes pintures del Museu del Prado que, amb l’arribada de les autoritats franquistes, van desaparèixer del magatzem on la República les havia protegit, comparteix la trama de la pel·lícula amb la lluita actual de moltes famílies per recuperar les restes dels seus avantpassats afusellats pels feixistes i oblidats en foses perdudes.
Filmada durant el 2024 en diverses localitzacions valencianes, “La invasió dels bàrbars” està protagonitzada per Olga Alamán, Jordi Cadellans, Rosa López i Jordi Ballester. Completen el repartiment Pepa López, Darío Torrent, Iria Márquez i Raquel Ortells. A més, compta amb la col·laboració especial de Pep Munné, Enric Benavent i Fermí Reixach, noms de referència dins de l’escena teatral i audiovisual.
