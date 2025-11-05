El RafelFestival porta per primera vegada a Espanya la fusió de piano i tecnologia de Zubin Kanga
Rafelbunyol es consolida com a referent valencià de la música contemporània i la creació interdisciplinària
L’Ajuntament de Rafelbunyol ha possat hui en marxa una nova edició del RafelFestival, que enguany té com a figura central al reconegut pianista, investigador i creador multimèdia Zubin Kanga, una de les veus més innovadores de l’escena internacional. El seu concert, programat per al 7 de novembre, suposarà la primera actuació a Espanya de l’artista.
Figura clau de la música contemporànea, Kanga presentarà un programa exclusiu que combina interpretació pianística amb electrònica en temps real i projeccions visuals, generant una experiència immersiva que difumina les fronteres entre música, tecnologia i creació audiovisual.
“És un autèntic honor poder oferir al nostre públic l’oportunitat de descobrir un creador d’aquest nivel. La investigació i l’experimentació tecnològica que proposa Kanga situen aquesta edició un pas més enllà”, assegura Miguel Ángel Berbis, director del festival.
Amb aquesta edició, Rafelbunyol aposta de manera decidida per la divulgació científica a través de l’art i per la innovació tecnològica aplicada a la música contemporània. Els primers dies se centren en la vessant educativa i social, amb projectes com el del CIDE-CSIC per a alumnat d’ESO i tallers destinats a xiquets i estudiants, que permeten que la música d’estrena arribe a les aules.
Enguany, el festival presenta fins a 10 estrenes absolutes, amb compositors consolidats i joves talents, i acull també una taula redona sobre creació musical i noves tecnologies, un espai de reflexió i diàleg entre creadors, intèrprets i públic.
Creació musical en les aules
El festival s'ha obert hui amb el projecte educatiu d’investigació DivulgArte, desenvolupat en col·laboració amb el Centre d’Investigacions sobre Desertificació CIDE (CSIC-UV-GVA) i els Conservatoris Superiors de Música de València i Castelló. El projecte introdueix la creació musical multimèdia en aules d’ESO amb l’objectiu d’apropar la investigació científica a l’alumnat a través d’experiències artístiques.
“Continuem apostant per una cultura que genera coneixement, que dialoga amb altres disciplines i que situa el nostre municipi en el mapa de la innovació artística. Divulg Arte és un exemple d’allò que volem: projectes que connecten la joventut amb la ciència a través de nous llenguatges creatius”, afirma la regidora de Cultura, Alicia Piquer.
Amb tretze edicions a les esquenes, el festival es consolida com un espai de referència que combina difusió cultural, proximitat educativa i excel·lència artística.
“RafelFestival ha demostrat que els municipis també poden liderar propostes culturals capdavanteres. Any rere any, ampliem horitzons i reforcem el nostre compromís amb la cultura contemporània” conclou Fran López, alcalde de Rafelbunyol.
Suscríbete para seguir leyendo
- La periodista que comió con Mazón declara que el jefe del Consell firmó documentos de trabajo en El Ventorro y estaba pendiente del móvil
- Los megacamiones de 44 toneladas abren la guerra entre transportistas y plataformas de distribución
- “Estuve en el peor momento, con la peor persona”: Vilaplana testifica entre lágrimas un año después
- La periodista que comió con Mazón confirma que el jefe del Consell la acompañó hasta la entrada del aparcamiento en la plaza del Temple
- Mazón podrá disponer para siempre de dos asesores, oficina, chófer y coche oficial
- El hombre que no supo reinar
- Presidencia rastrea las opiniones sobre Mazón con obligación de enviar alertas a los cinco minutos de citarlo
- Desaparecen' 3.767 paquetes de Amazon valorados en 200.000 euros en un envío de Alemania a España