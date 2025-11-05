València 'se llena' de pianos

Ver, tocar y escuchar el piano. Disfrutar de la música y vivir la música. En ocho plazas de València se van a instalar pianos para que profesionales, estudiantes de música, aficionados y espontáneos toquen este instrumento dentro de la iniciativa "Tu ciudad se llena de pianos”. Un proyecto que se enmarca dentro de València Music City. La actividad se realizará el viernes 14 de noviembre. Los pianos se podrán encontrar en las plazas de l´Ajuntament, del Col·legi del Patriarca, Redona, del Mercat, de la Mare de Déu, de la Reina, dels Furs y en la explanada de la Estación del Nord.

Cartel de 'Valencia se llena de pianos" / Levante-EMV

“València es una ciudad de música y de músicos y músicas”, explica Jose Luis Moreno, concejal de Cultura, para el que “esta propuesta cumple con el objetivo València Music City, que es un proyecto colaborativo y en constante evolución que busca consolidar la música como motor de desarrollo cultural, social y económico de la ciudad, así como acercar esta disciplina artística a la ciudadanía para convertirla en un de los ejes de acción del citado desarrollo”. “Se trata -indica- de una oportunidad para que la población disfrute, una vez más, de la música en las calles y plazas de la ciudad”.

Tradición cultural

La acción, organizada por Fundación Occident, de GCO (Grupo Catalana Occidente) y el Concurso Internacional María Canals, busca acercar la música a la población de toda la geografía española y vuelve a València “porque –en palabras del director de la Fundación Occident, Ignacio Gallardo-Bravo- esta ciudad en 2018 recibió esta iniciativa con los brazos abiertos”. “Su gente, su energía y su profunda tradición cultural y musical nos hicieron sentir que debíamos volver a redescubrir la emoción de la música en los espacios urbanos”.

Por su parte, el director del Concurso Maria Canals, Jordi Vivancos, ha indicado: “Volvemos a Valencia con 8 pianos que estarán disponibles para todos: para quien quiera verlos, tocarlos o simplemente dejarse llevar por la música. Queremos que esta iniciativa sea un espacio de encuentro donde profesionales, aficionados y amantes de la música compartan su pasión”.

La actividad también se ha celebrado en Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla, Cádiz, Málaga, Salamanca, Toledo, Santiago de Compostela, Valencia, León, Granada, San Sebastián, Zaragoza, Cáceres, Santander, Córdoba, Palma de Mallorca, Valladolid, Girona y Oviedo.