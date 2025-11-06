Un Certamen Internacional de Bandas de Música de récord

El Palau de la Música acogerá el próximo mes de julio la 138 edición del Certamen Internacional de Bandas de Música Ciudad de València. Una edición que ha recibido 43 instancias, de las que finalmente se han inscrito 41 bandas, una de las cifras más elevadas de los últimos años que sigue la estela del año pasado. Además, se mantiene el record histórico de 7 formaciones en la Sección de Honor, a la que, tras años de ausencia, vuelven formaciones tradicionalmente “certameneras”.

Destaca también la presencia de cuatro bandas que ya quisieron participar en el certamen el año pasado y se quedaron en reserva.

La cuantía total de los premios que se otorgarán en 2026 de acuerdo con las puntuaciones del jurado, asciende a 36.500 euros, distribuidos en Menciones de Honor para las distintas secciones: Sección de Honor (15.000 euros); Sección Primera (10.000 euros); Sección Segunda (6.500 euros); y Sección Tercera (5.000 euros).

Además, las bandas participantes recibirán aportaciones económicas por tomar parte en el certamen que oscilarán entre los 3.500 y los 12.000 euros, según la sección en la que concursen. Esto implica que se ha aumentado en 1.000 euros la aportación por cada banda participante, lo que supone un total de 27.000 euros más con respecto al año anterior en estas aportaciones.

27 bandas de la Comunidad Valenciana

De las 41 bandas inscritas, 27 son formaciones que llegarán desde distintos puntos de la Comunidad Valenciana. Además, 5 provienen de diferentes lugares del territorio nacional y 9 son bandas extranjeras, procedentes de Colombia, Italia, Países Bajos, Lituania, Hungría y Portugal.

Sección Tercera:

Unió Musical La Nucia (Alicante) (Reserva 2025) Banda Sinfónica Especial de Cajicá (Colombia) Banda Musicale “Isola di Procida” (Italia) Orchestra Fiati Maria SS di Custonaci (Italia) Banda de Bullas (Murcia) Asociación Músico-Cultural Banda de Música de Gerena (Sevilla) Banda Filharmònica de la S.M. Ateneu de Manises (València) Unió Musical de Benicull (València) Sociedad Musical La Esperanza de San Vicente del Raspeig (Alicante) Agrupación Artístico Musical de Tavernes Blanques (València) Unió Artística Musical de Vilamarxant (València) Unió Musical Santa Cecília de Paterna (València) Centre Estudi Musical d'Almàssera (València) Unión Musical Ilicitana (Alicante)

Sección Segunda:

Associació Banda Simfònica de Reus (Tarragona) (Reserva 2025) Studenten Harmonie Orkest Twente (Países Bajos) Sociedad Musical de Cehegín (Murcia) Sociedad Musical Santa Cecilia de Chelva (València) Banda de Música La Lira de Cheste (Valencia) Societat Musical l’Aliança de Mutxamel (Alicante) Unió Musical de Paiporta (València) Unión Musical de Mislata (València) Círculo Instructivo Musical de Xirivella (València) L'Harmonia Societat Musical Alacant (Alicante)

Sección Libre:

Lithuanian Symphonic Wind Orchestra (Lituania) Tótkomlós Youth Wind Band (Hungría) Pentamusa Wind Orchestra (Italia)

Sección Primera :

Sociedad Musical Santa Cecilia de Requena (València) (Reserva 2025) Banda Musicale Monastir (Italia) Banda Sinfónica ARMAB (Portugal) Agrupación Musical San Indalecio de Almería (Almería) Societat Musical L'Artesana de Catarroja (València) Sociedad Musical "La Primitiva" de Rafelbunyol (València) Unió Artística Musical de Montroi (València)

Sección de Honor :

Societat Musical d’Alzira (València) (Reserva 2025) Societat Musical L’Artística Manisense (València) Societat Musical Lira Castellonera (València) Unió Musical de Torrent (València) Unió Musical d’Alaquàs (València) Sociedad Unión Musical de Almoradí (Alicante) Societat Musical Instructiva Santa Cecília de Cullera (València)

En cuanto a las obras de interpretación obligada en cada una de las secciones, serán las siguientes: en la Sección de Honor, el poema sinfónico expresionista Ressorgir del compositor valenciano Francisco Zacarés Fort; en la Sección Primera Arlequín de Ernesto Aurignac; en la Sección Segunda, Leyendas del bosque de Enrique Cárcel Villalba y en la Sección Tercera, Assur de Sara Galiana.