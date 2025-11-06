El cine se mete en la fosas del franquismo con "La invasió dels bàrbars"

Entre Esperanza y Aurora hay 80 años de serapación y una historia -y una Historia- en común. En 1939, al final de la Guerra Civil, Esperanza, una joven conservadora del Museo del Prado, se ve envuelta en un misterio cuando un coronel franquista la interroga sobre la desaparición de una valiosa obra de arte. El cuadro en cuestión -La invasión de los bárbaros o los hunos llegando a Roma, de Ulpiano Checa, que realmente desapareció al acabar la contienda tras un incendio-, es uno de los muchos que los militares quieren incautar, pero el destino de la obra queda en la incertidumbre mientras Esperanza lucha por proteger su patrimonio. Su implicación la pone en una situación peligrosa, ya que los nuevos poderes intentan apoderarse de los tesoros culturales y, a la vez, sofocar cualquier resistencia o subversión.

Ochenta años después, en 2019, Aurora, la nieta de Esperanza, comienza su propia investigación para descubrir qué sucedió con la pintura y con su abuela, cuyo rastro se perdió en los días más oscuros de la dictadura franquista. Aurora, con la ayuda de antiguos documentos y relatos de la época, busca los restos de su abuela en una de las fosas comunes del franquismo de un municipio cercano a València, donde muchos fueron enterrados sin justicia y que un alcalde se empeña en no reabrir para no «remover el pasado». A través de esta búsqueda, se va desvelando una historia de resistencia silenciosa y sacrificios personales mientras Aurora se enfrenta a las cicatrices que la guerra dejó en su familia y en la memoria colectiva de España.

La conexión entre las dos generaciones de mujeres es el hilo conductor de La invasió dels bàrbars, la película valenciana -rodada en la Comunitat Valenciana y en valenciano- a cuya premiere en los cines Lys acudieron más de mil espectadores, la mayoría de los cuales han colaborado mediante el micromecenazgo en la producción de este proyecto. Su director, Vicent Monsonís, aseguraba hace unos días en una entrevista que algunas distribuidoras no le habían apoyado porque consideraban que la temática del film «ahora no tocaba». «Hace tiempo que apostamos por la conexión entre las artes escénicas y el sector audiovisual en nuestro país. El nuestro es un esfuerzo consciente por crear un cine valenciano de verdad, que implique a los autores, el talento creativo, interpretativo y la profesionalidad de nuestros técnicos», añade.

Monsonís también es el autor del guion de esta película que escribió a partir de la obra de teatro homónima del dramaturgo Chema Cardeña, estrenada en la Sala Ruzafa de Valencia en 2020. No es la primera vez que Monsonís y Cardeña trabajan juntos. Ya lo hicieron con Matar al Rey (en el 2015) y en Un cercle en l’aigua (en el 2019), dos obras del dramaturgo que también dieron el salto al cine. En una entrevista concedida a Levante-EMV en febrero de 2020, Cardeña explicaba que llevaba ya mucho tiempo dándole vueltas a la historia de La invasió dels bàrbars, que entronca con su espectáculo anterior, Shakespeare en Berlín, que lleva la escena al Berlín de 1933. Ambas son una radiografía del dolor de las personas, señalaba el dramaturgo, y, en el caso de la obra llevada ahora al cine, pone la atención sobre aquellas que «quieren saber cómo desparecieron sus seres queridos, centrada en los dos personajes femeninos, que son quienes llevan el peso de la obra. Ellas luchan por la igualdad y son las que más han peleado por su mera condición de mujer».

«Cardeña toma elementos de la realidad histórica para construir una trama verosímil que nos cuenta la historia desde el punto de vista de quienes la perdieron, no de los ganadores», destaca por su parte Monsonís, quien sostiene que su película «es una mirada honesta que narra la historia desde el punto de vista de los vencidos, con la intención de sacudir conciencias y abrir un espacio de reflexión sobre el pasado reciente».