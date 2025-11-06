Cristina Boscà, presentadora: "Con estos premios, los artistas internacionales van a elegir València para sus giras"

Este viernes aterrizan en València Los40 Music Awards Santander. ¿Qué significa presentarlos en su ciudad, especialmente en estas fechas?

Para mí es súper emocionante. Tengo muchísimas ganas y creo que va a ser, si no la mejor, una de las mejores galas que hemos hecho nunca.

¿Qué diferencias hay respecto a las anteriores?

El cartel es de los mejores que hemos tenido. Además, tenemos muchas sorpresas preparadas con estrellas bastante glamurosas. No puedo adelantar más.

Lleva 15 años en Madrid y ha presentado estos premios en varias ocasiones. ¿Había intentado antes que vinieran a València?

Nunca lo habíamos pensado hasta que lo planteó mi jefe. Dábamos por hecho que tenían que ser en Madrid. También los hicimos una vez en Barcelona, pero era siempre Madrid-Barcelona. Un día dijo: “¿Y por qué no Mallorca?”. Y nos fuimos a Mallorca. Cuando llegó el Roig Arena y estuvo disponible, pensamos: “¿Y por qué no València?”. El año pasado ya se barajó la opción, pero el recinto aún no estaba listo. Así que este año sí o sí.

Siempre está al otro lado del micrófono pero el viernes estará sobre el escenario, con público. ¿Cómo va a manejar las emociones del directo?

Antes no me ponía nerviosa ni me preparaba mucho, me resultaba fácil. Pero en los últimos años siempre pasa algo emotivo que me toca. El año pasado, por ejemplo, la dana; el anterior, la pérdida de un compañero. Ha sido una racha complicada y ahora me emociono más. Este año seguro, porque estando en València…

Y además con su gente y su familia en el público.

Sí, quieren que todo salga bien. Están más emocionados mis familiares que yo. Una maravilla.

¿Qué cree que hace únicos a Los40 Music Awards?

Que se han consolidado no solo como una entrega de premios, sino también como un espectáculo. Creo que es el más 'top' de la música en España.

Y este año con la confirmación de Rosalía, después de dos años sin actuar. ¿Qué espera de su actuación?

Ella misma nos contó en 'Anda Ya' que solo cantará una de las canciones nuevas, que no hará 'medley' y que será algo muy luminoso, como el disco. Estuve en la escucha y es brutal, loquísimo, muy orquestal, casi una ópera. Ella dice que es “un álbum vertical que une lo terrenal con lo divino”, así que seguro que será algo muy espiritual e impactante.

Antes de Rosalía, ya era genial contar con Ed Sheeran y Aitana. ¿Era hora de que València recibiera a artistas así?

Sí, y creo que va a posicionar a València como uno de los lugares que los artistas internacionales se plantearán y elegirán para sus giras. La ciudad tiene unas condiciones que les encantan. Rosalía, en cuanto lo supo, dijo: “¡Qué bien, una paellita nos tomaremos!”. Les gusta estar allí, disfrutar del sitio, con esa calidad de vida tan distinta. Creo que València se va a colocar como una de las ciudades clave para las giras internacionales.

Como poner la chincheta en el mapa.

Exacto, enseñar la patita. Que vean lo que se puede hacer aquí.

Sé que no puede contar mucho, pero ¿puede adelantarnos algún detalle del viernes?

Puedo contar que antes de la gala hacemos un 'pre-show' que se podrá seguir desde las 18:00 horas en YouTube. Mucha gente no lo sabe, pero hay entrevistas increíbles, mis compañeros están en directo y se hace un trabajo muy chulo. Y aviso: no solo estarán los artistas confirmados para actuar; entre los invitados hay muchas estrellas.

Lleva años despertando al país con 'Anda Ya'. ¿Cómo se mantiene la frescura y el entusiasmo a las seis de la mañana?

Soy de las que se levanta feliz. Aunque esté cansada, me animo. No soy de mal humor por la mañana, se me olvidan los enfados rápido. Es mi hora más alegre y habladora. En cambio, ahora, a estas horas [medio día], es cuando más me cuesta. Soy muy diurna. Madrugo y no hay tráfico, todo va rápido.

Después de una década presentando el matinal, ¿cómo vives esa responsabilidad de acompañar a tanta gente cada mañana?

Muy agradecida. Me emociona que la gente siga eligiéndonos, porque eso me permite seguir cumpliendo mi sueño. No me acostumbro, me sigo sorprendiendo, siempre digo: “Qué pasada poder hacer esto”. Y además somos perfeccionistas, exigentes, intentamos mejorar e improvisar dentro de la sencillez que pide la radio matinal.

Con la irrupción de redes, 'streaming ' y 'podcasts', ¿qué lugar ocupa hoy la radio tradicional, sobre todo entre los jóvenes?

Creo que la radio sigue dando algo que las plataformas no pueden: compañía. Cuando escuchas una lista, no hay alguien ahí, despierto, hablándote, contándote algo con lo que te identificas. En la radio sí. Y además hacemos concursos, conectamos con la gente. Eso nos diferencia.

Y también esa sensación de presente, de que las cosas están pasando ahora.

Totalmente. Me encantan los 'podcasts', pero solo los escucho cuando no estoy en mi rutina. Si estoy en modo diario, necesito saber que hay alguien despierto y en directo. Es distinto.

¿Cómo se ha relacionado con las redes sociales y su impacto en los medios?

Al principio los jefes tenían miedo y nos prohibían hacer muchas cosas, fue frustrante. Luego cambió la mentalidad, pero íbamos un poco por detrás. Ahora es divertido y con muchas posibilidades, aunque personalmente estoy en un momento de saturación. Hay tanto contenido que abruma. Quiero hacer algo y ya lo han hecho mil personas. Buscar originalidad es cada vez más difícil.

Después de tantos años en la radio musical, ¿cómo ve que ha cambiado la música?

Cambia cada cinco minutos. Todo pasa rapidísimo. Tenemos el cerebro líquido entre vídeos cortos, canciones rápidas y tendencias fugaces. Por eso discos como el nuevo de Rosalía nos hacen parar. Es un álbum que te obliga a escuchar, a concentrarte, y eso ya es raro, porque proponen otro consumo de música. El resto no da tiempo a procesarlo.

Este verano hubo debate porque no había canción del verano. ¿Cuál fue la suya?

La mía fue 'Droga', sin duda. Pero creo que para mucha gente fue 'La Morocha' o alguna de Alleh y Yorghaki. También 'Malibu', de Rusowsky, o Golden, de Huntrix. En mi casa la hemos escuchado sin parar.

Por último: de Rosalía, Ed Sheeran y Aitana, ¿qué canciones le gustaría que interpretaran este viernes?

De Aitana me encantaría 'Superestrella', de Rosalía, 'Reliquia' y de Ed Sheeran, 'Azizam'.