Las estrellas de LOS40 Music Awards se reúnen en el Saler por una acción solidaria

El desembarco de estrellas en València por LOS40 Music Awards Santander 2025 ha comenzado 24 horas antes de que se celebre la gala donde se entregarán los premios españoles de la música. Lo ha hecho con varios nominados y con un motivo de lo más especial y solidario. En la playa de la Garrofera, junto a l'Albufera de València, artistas y locutores han cambiado el micrófono por las olas para participar en una suelta de tortugas marinas. La actividad, organizada junto a la Fundación Oceanogràfic, formó parte de ‘Juntos x el mar’, una jornada que une música y divulgación científica para recordar que el Mediterráneo necesita también su propio altavoz.

Los ejemplares liberados se han rehabilitado en el hospital de tortugas Arca del Mar, tras ser rescatados de redes de pesca donde quedaron atrapados. Hoy, por fin, han vuelto a su hábitat natural. Entre los asistentes estaban Danny Ocean, Vicco, Bombai, Chiara Oliver y Enol, acompañados por los locutores Tony Aguilar, Cristina Boscá, Cris Regatero y Jesús Taltavull.

Artistas y locutores de Los 40 Principales en la playa de la Garrofera de València. en 'Juntos x el mar' / L-EMV

“Nos hacéis replantearnos muchas cosas sobre el cuidado de nuestros mares”, admitía Aguilar tras la suelta, una escena que resumía la idea de 'El Eco de LOS40': que los grandes eventos musicales también pueden tener conciencia ecológica.

Después, el grupo visitó las instalaciones del Oceanogràfic, donde José Luis Crespo, responsable de divulgación, explicó el proceso de recuperación de las tortugas y los desafíos que afronta la fauna marina frente a la contaminación y la sobrepesca.

Artistas y locutores de Los 40 Principales en la playa de la Garrofera de València. en 'Juntos x el mar' / L-EMV

La jornada concluyó con un pequeño concierto acústico de Bombai, que puso banda sonora a la mañana con 'Vuela' o 'Contigo', canciones que hablan, de alguna forma, de esperanza y regreso.

'Juntos x el mar' se enmarca dentro de la iniciativa 'El Eco de LOS40', el proyecto medioambiental de la emisora, que este año celebra los 20 años de LOS40 Music Awards Santander en València. Más allá del glamour de la gala, esta cita buscaba un gesto simple y simbólico: recordar que la música, como el mar, también puede cuidar, sanar y devolver a casa.