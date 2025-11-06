Las estrellas de LOS40 Music Awards se reúnen en el Saler por una acción solidaria
Danny Ocean, Vicco, Bombai, Chiara Oliver y Enol han sido los encargados de devolver al Mediterráneo varias tortugas rescatadas en esta acción de LOS40 en colaboración con Fundación Oceanografic, que se ha realizado en el marco de ‘LOS40 Music Awards Santander’
El desembarco de estrellas en València por LOS40 Music Awards Santander 2025 ha comenzado 24 horas antes de que se celebre la gala donde se entregarán los premios españoles de la música. Lo ha hecho con varios nominados y con un motivo de lo más especial y solidario. En la playa de la Garrofera, junto a l'Albufera de València, artistas y locutores han cambiado el micrófono por las olas para participar en una suelta de tortugas marinas. La actividad, organizada junto a la Fundación Oceanogràfic, formó parte de ‘Juntos x el mar’, una jornada que une música y divulgación científica para recordar que el Mediterráneo necesita también su propio altavoz.
Los ejemplares liberados se han rehabilitado en el hospital de tortugas Arca del Mar, tras ser rescatados de redes de pesca donde quedaron atrapados. Hoy, por fin, han vuelto a su hábitat natural. Entre los asistentes estaban Danny Ocean, Vicco, Bombai, Chiara Oliver y Enol, acompañados por los locutores Tony Aguilar, Cristina Boscá, Cris Regatero y Jesús Taltavull.
“Nos hacéis replantearnos muchas cosas sobre el cuidado de nuestros mares”, admitía Aguilar tras la suelta, una escena que resumía la idea de 'El Eco de LOS40': que los grandes eventos musicales también pueden tener conciencia ecológica.
Después, el grupo visitó las instalaciones del Oceanogràfic, donde José Luis Crespo, responsable de divulgación, explicó el proceso de recuperación de las tortugas y los desafíos que afronta la fauna marina frente a la contaminación y la sobrepesca.
La jornada concluyó con un pequeño concierto acústico de Bombai, que puso banda sonora a la mañana con 'Vuela' o 'Contigo', canciones que hablan, de alguna forma, de esperanza y regreso.
'Juntos x el mar' se enmarca dentro de la iniciativa 'El Eco de LOS40', el proyecto medioambiental de la emisora, que este año celebra los 20 años de LOS40 Music Awards Santander en València. Más allá del glamour de la gala, esta cita buscaba un gesto simple y simbólico: recordar que la música, como el mar, también puede cuidar, sanar y devolver a casa.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los megacamiones de 44 toneladas abren la guerra entre transportistas y plataformas de distribución
- La periodista que comió con Mazón declara que el jefe del Consell firmó documentos de trabajo en El Ventorro y estaba pendiente del móvil
- Presidencia rastrea las opiniones sobre Mazón con obligación de enviar alertas a los cinco minutos de citarlo
- Inditex compra por 78,5 millones una parcela de 380.000 metros junto a la gigafactoría
- Muere el motorista herido en un accidente junto al Hospital Clínico de València
- Más de 65 kilómetros de atascos esta mañana en Valencia: la A-7, colapsada
- Sillas y mesas por los aires en una batalla campal en pleno centro de València
- La periodista que comió con Mazón confirma que el jefe del Consell la acompañó hasta la entrada del aparcamiento en la plaza del Temple