La Fira Trovam apuesta por la reconstrucción del sector musical

La Fira Valenciana de la Música Trovam tendrá lugar entre el jueves 13 y el sábado 15 de noviembre en Castellón de la Plana, un año más impulsada por la Valencian Music Association (VAM!) y posible gracias al apoyo principal del Institut Valencià de Cultura y la colaboración del Ayuntamiento y la Diputació de Castelló.

La Fira Trovam se ha consolidado a lo largo de sus doce ediciones como el punto de encuentro de la industria musical valenciana. Con tres días de programación artística y profesional, supone un momento muy esperado de talleres, reuniones, conversaciones y mesas redondas para los agentes del sector musical, además de ofrecer una amplia propuesta de conciertos abiertos al público, que este año llegan al medio centenar.

La recuperación del sector musical tras la riada se ha convertido uno de los ejes argumentales de esta edición en la parte de programación profesional, que se estructura en speed meetings, talleres y mesas redondas y que incluirá de manera transversal las estrategias y los apoyos para la reconstrucción.

Los speed meetings son un formato ágil y rápido de reuniones entre agentes del sector (promotores, espacios de programación y empresas de management), que permiten una toma de contacto para posteriores sinergias. Los talleres de esta edición abarcan diferentes aspectos de la industria musical: producción, stage management, restauración en eventos musicales y marketing en redes sociales. En las mesas redondas se tratarán temas como la internacionalización, la fotografía de la música en directo, la gestión de barras en los eventos y cómo la cultura afronta la adversidad.

Además, en esta edición vuelven a celebrarse ‘Les Converses del Trovam’, un formato interesante de conversación distendida con artistas y que este año contará con el rapero Nach junto a la periodista cultural Thaïs Peñalver y con Sergio Sastre, músico de Miss Caffeina, junto a Marta Fullera, periodista radiofónica en Onda Cero.

Programación

Esta edición contará con Cactus, Esther, La Maria, Pau Alabajos y Pep Mirambell, artistas valencianos que presentarán en Castelló sus nuevos trabajos. Además, a través del proyecto Cànter, la Fira abrirá sus escenarios a artistas que sufrieron el impacto de la dana del pasado octubre, como el dueto chileno Alejandro y Maria Laura, el cantante y guitarrista Miquel Gil y la formación de música de raíz y mediterránea Urbàlia Rurana. Otros grupos valencianos que pasarán por los escenarios de la Fira serán Tenda, Bèrnia, Cien Galgos, Summer Ends y Vaire.

También se dieron a conocer algunos de los intérpretes estatales que también estarán en el Trovam, como la cantautora malagueña Ángela González; el gallego Carlos Ares; el dueto Emilia y Pablo; o el pop arraigado en la tradición castellanoleonesa de El Nido.

La Fira acogerá el estreno del espectáculo conjunto de la pianista Lucía Fumero y la trombonista Rita Payés. Por otro lado, el madrileño Pablopablo presentará el disco 'Canciones en Mi'. El cartel incluye a la cantaora flamenca Carolina Fernández ‘La Chispa’; el grupo Ebri Knight; la queer band Fades; el vocalista Jero Romero; el cantautor Sergi Carbonell; la formación de música tradicional del Ebro Terrae; el grupo de indie-rock Viva Belgrado; y Yeli Yeli, exponente del nuevo flamenco español.

Internacionalización

La Fira Trovam ha puesto en marcha dos proyectos para fomentar la internacionalización del talento valenciano y colaborar con agentes europeos: Trovam Airlines y Trovam EuxChange.

El primero ha hecho posible que Xenia, Chloë’s Clue, Gazella y Sandra Monfort actúen en el SPOT Festival de Aarhus (Dinamarca), en The Great Escape de Brighton (Reino Unido), en el Reeperbahn Festival de Hamburgo (Alemania) y en el Waves Vienna (Austria), respectivamente. Del mismo modo, la banda danesa Døtre; el grupo británico Bottle Rockets; el cantante, disc-jockey y productor alemán David Bay y el compositor austríaco Farmar estarán en Castellón.

Por otra parte, Trovam EUxChange está facilitando los intercambios artísticos con el festival Fengaros de Kornos (Chipre), la entidad Dutch Music Export (Países Bajos) y el encuentro Babel Music XP de Marsella (Francia). Así, Pau Alabajos tocó en la isla mediterránea a principios del mes de agosto y desde allí se desplazará al Trovam el vocalista Demetris Mesimeris. En la capital de la Plana Alta también estarán la neerlandesa Immen y los franceses Brama.

La presentación ha contado con la presencia de la directora adjunta de Música y Cultura Popular del Institut Valencià de Cultura, Beatriz Traver; la concejala de cultura del Ajuntament de Castelló, María España; la diputada de juventud de la Diputació de Castelló, María Tormo; y del director de la Fira Trovam, Armand Llàcer. Todos ellos han coincidido en destacar la total consolidación del evento, tanto a escala profesional como en sus propuestas abiertas al público, y la importancia de la colaboración interinstitucional para llevarlo a cabo.