Hortensia Herrero, única coleccionista de arte española en la lista internacional Top 200 Collectors

La valenciana Hortensia Herrero consolida, un año más, su faceta de coleccionista de arte. No lo hace solo con sus fondos, sino que ahora -y de nuevo-, la reconocida revista ArtNews, referente en el sector, la ha vuelto a incluir por segundo año consecutivo en la reconocida lista 'Top 200 Collectors'. Este ranking anual reúne a los 200 coleccionistas de arte más relevantes a nivel internacional y es considerado una de las referencias más veteranas y respetadas del sector. Herrero, presidenta de la fundación que lleva su nombre y promotora del Centro de Arte Hortensia Herrero en Valencia, repite presencia y se mantiene como la única representante española en la clasificación.

El listado, donde Herrero comparte espacio con artistas y empresarios de la talla de Jeff Bezos, Jay-Z o Alicia Keys, engloba tanto a coleccionistas particulares como a fundaciones dedicadas a la adquisición de arte contemporáneo, clásico, impresionista y de otras disciplinas. A través de esta selección, la lista refleja las principales tendencias del mercado y el interés creciente por nuevas corrientes, regiones y artistas emergentes.

En esta edición, además de personajes reconocidos en la esfera pública, Hortensia Herrero comparte reconocimiento con personalidades tan influyentes y destacadas por el mecenazgo en el arte como Hélène y Bernard Arnault (Louis Vuitton), François Pinault (Gucci), Miuccia Prada (Prada) o Ernesto Bertarelli (Alinghi).

ARTnews subraya de Herrero que es “una destacada mecenas y filántropa española, casada con Juan Roig, conocida por su compromiso con la conservación del patrimonio cultural valenciano”. La publicación recuerda proyectos de restauración impulsados por ella, como la Iglesia de San Nicolás, el Colegio del Arte Mayor de la Seda o actualmente la Iglesia de los Santos Juanes.

También apunta que su colección comenzó centrada en artistas valencianos, ampliándose posteriormente a la escena contemporánea internacional, especialmente a partir de 2013 tras visitar la exposición “Sorolla y América” en el Meadows Museum de Dallas. Durante ese viaje conoció al comisario valenciano Javier Molins, quien desde entonces asesora la ampliación y proyección internacional de la colección acompañándola en visitas a estudios, bienales y ferias.

Además, ARTnews destaca que “la colección se expone en el Palacio Valeriola el cual, tras siete años de rehabilitación y una inversión de 40 millones de euros, se transformó en el Centro de Arte Hortensia Herrero (CAHH)”.

Patrimonio y arte contemporáneo, de la mano en el CAHH

Ubicado en el corazón de la ciudad de Valencia, el Centro de Arte Hortensia Herrero abrió sus puertas al público el 11 de noviembre de 2023 tras una restauración de un histórico palacio, donde se ha respetado su origen y esencia, poniendo en valor los vestigios encontrados allí mismo que conviven, en sintonía, con una colección de arte contemporáneo que se distribuye a través de 3.500 metros cuadrados.

La colección tiene una clara vocación internacional, con artistas contemporáneos de prestigio reconocido que se encuentran en las colecciones de museos como el MOMA, Tate o el Pompidou, entre muchos otros. La primera presentación de esta colección, y con la que abrió sus puertas el Centro de Arte Hortensia Herrero incluye más de 100 obras de más de 50 artistas.

Nombres como Andreas Gursky, Anselm Kiefer, Georg Baselitz, Anish Kapoor, Mat Collishaw, Cristina Iglesias, Manolo Valdés, Michal Rovner, Ann Veronica Janssens, Eduardo Chillida o Tony Cragg son solo algunos de los más de 50 artistas que tienen alguna obra en alguna de las 17 salas expositivas con las que cuenta el Centro de Arte Hortensia Herrero. Junto a ellos, artistas valencianos como Juan Genovés, Andreu Alfaro, Antonio Girbés, Miquel Navarro y Elena del Rivero conviven con otros de renombre internacional como David Hockney, El Anatsui y Peter Halley, o los españoles Miquel Barceló, Blanca Muñoz, Julio González o Joan Miró.

Además, con anterioridad a la apertura del Centro de Arte, Hortensia Herrero ha organizado diferentes exposiciones temporales en Valencia de artistas de talla internacional. Manolo Valdés, Jaume Plensa o Tony Cragg llevaron una muestra de esculturas a la Ciudad de las Ciencias de Valencia; Julian Opie expuso en pleno corazón de la ciudad: en la Plaza del Patriarca y el edificio La Nau de la Universidad de Valencia. Por último, Ron Arad instaló una cortina multimedia 720º con proyecciones de Javier Mariscal o Mat Collishaw, entre otros.