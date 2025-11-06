Dónde ver en directo la gala de Los40 Music Awards

Los40 Music Awards reunirá en el Roig Arena a decenas de artistas consolidados en el panorama internacional este viernes, 7 de noviembre. Cada remesa de entradas que salía a la venta era devorada por una demanda masiva.

Para los tantos que no han conseguido su ticket, todavía hay opción de disfrutar de una de las noches de premiación de musica latina e hispana más esperadas a nivel mundial.

Ed Sheeran, Mora, Feid, Rels B o Nicky Jam son algunos nombres de la inmensa lista de intérpretes que animarán la fiesta mañana por la noche. Encabezando el cartel se encuentra Rosalía, que presenta en exclusiva en València 'LUX', su cuarto disco.

Antes de la gala, habrá un preshow que se podrá seguir unas horas antes. Los encargados de presentar el evento serán Tony Aguilar, Cristina Boscá y Dani Moreno junto al equipo de locutores de Los40 de todo el mundo.

Dónde ver la gala y el preshow de Los40 Music Awards

Desde las 20:30 horas de mañana, dará comienzo el evento de manera oficial. Antes, el preshow servirá de aperitivo para la noche. Cris Regatero, Karin Herrero, Aitana Jerez y David Álvarez serán los anfitriones de la alfombra roja y de la gran cantidad de entrevistas en la que los artistas e invitados lucirán sus looks a partir de las 18:00 horas, 30 minutos antes de la apertura de puertas del recinto.

Cartel de Los40 Music Awards / Los40

Si quieres seguir la gala podrás hacerlo a través de nuestra web y nuestras redes sociales a partir de las 18:00h. Todos los detalles de la gala, de la alfombra roja y de los artistas podrás seguirlos en directo desde Levante-EMV a partir de las 18:00h. Desde primera hora de la tarde te mantendremos informado de todo lo que ocurra en la pre gala.

Las celebridades que se dejarán ver en el preshow

Además de los grandes nombres que actuarán, varias son las personalidades de la moda, la televisión, la música o la creación de contenido que no se perderán una de las galas musicales más esperadas del año.

Entre ellas se encuentran: Plex, Chiara Ferragni, Lola Lolita, Dulceida, Belén Esteban, María Patiño, Anabel Pantoja, Karla Sofía Gascón, Ana Peleteiro, Aron Piper, Samantha Hudson, Sofía Surfers, Carmen Jordá, Marta Díaz, Benita, Susana Bicho, Violeta Mangriñán, Paula Gonu o Peldanyos.