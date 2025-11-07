Las cuatro 'apariciones' valencianas de Rosalía: del concierto acústico en 2017 a presentar su 'ópera prima' en el Roig Arena

Era otro mundo, antes de que todo pasara. Ni pandemia, ni guerras en este continente, ni apagones eléctricos, ni danas. Era otro mundo y era otra Rosalía. Cuando aquel 20 de mayo de 2017 cantó en el estrecho patio de Las Naves, se podía sospechar que estaban frente a una artista que llegaría lejos, pero no había ninguna certeza. De aquella joven que cantaba flamenco a las 4 de la tarde, en este recinto industrial reconvertido, queda la esencia, pero las formas son ya bien diferentes. De la intimidad más absoluta al estrellato mundial, Rosalía vuelve ocho años después a València como la artista internacional más cotizada del momento.

No habría más de 150 personas aquella tarde, pero todas y cada una de ellas recuerdan todavía cómo fue aquel concierto, y hacen gala de haber estado en él. No es para menos: asistieron al origen de la artista, que actuó con Raül Refree interpretando su primer disco, 'Los Ángeles', en el marco del festival Pops Marítims. El público se repartía entre los asientos dispuestos para un concierto sosegado y, cuando se llenaron, la gente empezó a sentarse en el suelo, alrededor del escenario.

Por entonces, tan centrada en el cante, nada hacía prever que viraría hacia casi todos los géneros posibles: desde entonces, ha pasado por el pop, el reaguetón, el R&B, el dembow y hasta la electrónica, para llegar a 2025 y dar un golpe sobre la mesa apostando por la música sacra.

Con su siguiente album, 'El mal querer', no pasó por València, pese a que contenía las primeras canciones que la proyectaron al público 'mainstream': 'Malamente' o 'Pienso en tu mirá' solo fueron interpretados cinco años después, cuando sí volvió hasta esta ciudad para presentar el disco culmen de su carrera, 'Motomami'.

Con una gira que la llevó por toda la geografía valenciana, recaló en el auditorio Marina Sur y su público se incrementó en un 12.000%. Si apenas un centenar de personas la habían visto en Las Naves, al espectáculo donde desplegaba sus alas artísticas asistieron 18.000 personas, con entradas que por entonces -en 2022- eran más bien caras, entre los 80 y los 100 euros. Lo llenó.

La gira 'Motomami World Tour' trajo a València un delirio de disco, con temas festivos y desenfadados que frenaba en unas sinuosas curvas que permitían disfrutar de la esencia de esta artista con impecable voz, con temas como 'Dolerme', que interpreta guitarra en mano, o 'De plata' donde se calzaba una bata de cola de varios metros. Allí mismo lo recordó: "Fa sis anys vaig tocar aquí a València per primera vegada, i crec que hi hauria unes 150 persones a l'actuació".

Reparto comida en Paiporta

Pasaron dos años en los que 'La Rosi' viajó por todo el mundo con su Motomami, apuntalando, concierto a concierto y campaña a campaña, una carrera meteórica consagrada a golpe de amistades hollywoodienses y romances internacionales, con Raw Alejandro y Jeremy Allen White como aliados en ese crecimiento desorbitado de popularidad. Su humildad y naturalidad siempre han sido las señas de identidad que la han diferenciado del resto de 'star system'. Por eso, cuando apareció en la zona cero tras la dana del 29 de octubre, sorprendió a medias.

Nadie la esperaba, pero resolvió con tanta naturalidad la situación que a nadie pareció extrañarle que se pusiera a repartir comida en World Central Kitchen en Paiporta, Catarroja y Llocnou de la Corona. Se puso en manos del chef José Andrés y su iniciativa social que lleva platos calientes a zonas devastadas. Durante varias horas descargó camiones con alimentos y materiales de limpieza, llegando a pasar desapercibida al usar mascarilla. Cuando se la quitaba, la gente se arremolinaba en torno a ella, no tanto desde un fenómeno fan de la locura, sino desde el respeto y agradecimiento de colaborar en la reconstrucción.

València acoge el estreno de su 'ópera prima'

La vuelta de Rosalia a València se llevará a cabo en unas circunstancias algo más optimistas y favorables. Participará este viernes en Los 40 Music Awards en el Roig Arena, siendo la que abra el espectáculo que reunirá a una veintena de artistas nacionales e internacionales sobre el escenario, como Ed Sheeran o Aitana. Será aquí donde vuelva a subirse a los escenarios después de dos años de descanso y lo hará para presentar 'Lux', su tercer album, cuyo estreno estaba previsto para el mismo día, pero se filtró el miércoles.

La expectación, sin embargo, no ha descendido. El 'hype' generado en las últimas semanas desembocó en 'Berghain', para después publicar -por error, en teoría- 'Reliquia', una de las 18 canciones de su disco que todo apunta que podría interpretar en la gala.

Su presencia en València, más allá de acoger a la artista española más internacional del momento, supone un revulsivo para la ciudad: su actuación en el Roig Arena pone en el mapa mundial la ciudad y será, sin duda, un atractivo para el resto de artistas, que podrían pedir actuar aquí en sus próximas giras.

En aquel patio industrial de Las Naves, Rosalía cantaba a la muerte. Hoy, en el Roig Arena, cantará a la luz. Entre medias, ocho años de viajes, reinvenciones y un fenómeno que ya trasciende lo musical. València le vio dar sus primeros pasos y ahora la recibe convertida en la artista que redefine el pop con sus propias liturgias.