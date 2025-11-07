Joana Vasconcelos, el IVAM premia a la creadora que rompe taquillas

Es una creadora que rompe taquillas. Una blockbuster. Una artista que sorprende y divierte. Una autora que con humor e ironía cuestiona la condición de la mujer, la sociedad de consumo y la identidad colectiva para ofrecer nuevas perspectivas. Es feminista, surrealista, irónica y pop. Es Joana Vasconcelos. Es el Premio Julio González 2026.

Strangers in the night, de 2000 de Joana Vasconcelos / © Daniel Malhão

Una artista que igual trabaja con hierro, mármol, acero, piedra como lo hace con cuentas, flecos, encajes o menaje de hogar. Una mujer que reivindica lo doméstico y convierte los objetos cotidianos en lujo. "Siempre asociamos lo doméstico a lo cutre, pero también puede asociarse con el lujo", decía en una entrevista en Vogue. “El trabajo de Vasconcelos, repleto de referencias externas a la cultura popular y haciendo uso de técnicas artesanales que incluyen crochet, bordados o pasamanería, resignifica las convenciones de género, deconstruyendo estereotipos y otorgándoles nuevas lecturas”, explica la directora del IVAM, Blanca de la Torre que, a su vez, será la encargada de comisariar una exposición sobre la artista portuguesa en el último trimestre de 2026 y que está llamada a ser el gran atractivo cultural el próximo año.

Obra Airflow de Joana Vasconcelos / © Daniel Malhão

Referente de internacional del arte contemporáneo, Vasconcelos fue la primera mujer artista en exponer en el Palacio de Versalles y ha participado en dos ocasiones en la Bienal de Venecia, ella construye esculturas e instalaciones, muchas de dimensiones monumentales, que dinamitan con ironía las fronteras artificiales entre alta y baja cultura.

En sus instalaciones utiliza objetos cotidianos asociados culturalmente a las tareas domésticas de la mujer (como cacerolas y planchas), o a la feminidad (como pendientes y zapatos de tacón), hasta convertirlos en gigantescos objetos de culto que interpelan sobre las contradicciones de la sociedad, el consumismo o la actualización del rol de la mujer en la sociedad.

Obra Marilyn, 2011, de Joana Vasconcelos / Levante-EMV

"Pienso que el humor es importante para generar un espacio de análisis, porque cuando te ríes te estás dando espacio para pensar y cuestionarte cosas como ‘¿qué locura es esta? ¡Un zapato hecho de cacerolas! (en referencia la pieza Marilyn de 2011)’, compartía en esa misma entrevista

Premio Julio González

El Premio Internacional Julio González lleva el nombre de uno de los escultores más importantes del siglo XX, cuyo legado custodia el IVAM. Se instauró en el año 2000 y fue un proyecto conjunto del Gobierno valenciano con Phillipe Grimmimger, heredero de Julio González, cuya colaboración y apoyo en el proyecto se materializa en la donación de una escultura de Julio González, fundida en bronce, que lleva por título ‘Mujer con ánfora II’ y que reciben como premio los galardonados.

En las últimas ediciones el premio ha recaído en mujeres como Annette Messager, Mona Hatoum, Carmen Calvo y Simone Fattal. Entre los artistas galardonados a lo largo más de 25 años destacan nombres como Georg Baselitz, Cy Twombly, Anish Kapoor, Eduardo Chillida, Markus Lüpertz, Robert Rauschenberg, Anthony Caro, Miquel Navarro, Pierre Soulages, Frank Stella, Jasper Johns, Robert Morris, Bernat Venet, Christian Boltanski y Andreu Alfaro. Desde el año 2016 el premio Julio González es bienal y está dotado con 20.000 euros.