Los 40 Music Awards en el Roig Arena, en directo: todas las actuaciones, invitados y la alfombra roja en Valencia

Día grande para el Roig Arena de València. La gala de LOS 40 Music Awards 2025 tiene reclamos tan atractivos como la presentación por primera vez en directo de 'LUX', el cuarto disco de Rosalía, o la presencia de Ed Sheeran y empezará a partir de las 20.30 horas.

Músicos

La vigésima edición de esta cita musical llega por primera vez a València en un evento en el que también brillan nombres como los de Aitana, Feid, Nicky Jam, Dani Martín, Emilia, Morat, Dani Fernández, Rels B, Pablo Alborán, Mora, Beéle, Alleh & Yorghaki, Myles Smith, Nil Moliner, De La Rose o Kapo.

Imagen de la promoción de 'Lux', de Rosalía. / NOAH DILLON - SONY MUSIC

Además, estará presetada por la periodista valenciana Cristina Boscà. Igualmente, la gala en Valencia tiene una connotación sentimental en el entorno del primer aniversario de la tragedia vivida hace un año, cuando la dana del 29 de octubre de 2024 arrasó gran parte de la provincia de Valencia y costó la vida a 229 personas.

Horario