A qué celebridades podrás ver en la alfombra roja de Los40 Music Awards
Una inmensa lista de personalidades reconocidas internacionalmente del mundo de la música, el entretenimiento o la moda acudirán al preshow de la gala
La fiesta de Los40 Music Awards no se quedará simplemente en lo que son las actuaciones anunciadas en uno de los mejores carteles del panorama musical internacional. Durante toda la tarde, las estrellas se dejarán ver en una alfombra roja en el exterior del Roig Arena.
Mientras, dentro tendrá lugar el preshow en el que artistas, influencers y celebrities harán acto de presencia en la previa de la gala, donde podremos ver entrevistas y los looks de la inmensa lista de personalidades que participarán. Desde nuestra página web y redes sociales te contaremos al detalle todo lo que envuelve a una de las noches más esperadas del año en el mundo de la música.
Decenas de artistas acudirán a la cita
La lista de actuaciones cuenta con grandes nombres que estarán de cara al público en las horas previas a la celebración. Algunos de los nombres más destacados son Ed Sheeran, Rosalía, Emilia, Aitana, Feid o Pablo Alborán entre muchísimos otros.
La cosa no termina aquí, cerca de setenta estrellas de todo el mundo conformarán la constelación que se podrá ver esta noche en València. Artistas internacionales como Dei V o Tainy se unirán a buenos conocidos del panorama nacional como Walls, Ptazeta o Beret pese a no actuar. Algunos de ellos están nominados en alguna categoría de los premios.
Los influencers y celebrities que no se perderán la fiesta
Varias son las personalidades del mundo de la televisión o de la creación de contenido que no se han permitido perderse una noche como esta. Algunas celebrities como Aron Piper, Anabel Pantoja, Belén Esteban o María Patiño acompañarán al resto de asistentes y se dejarán ver por el entorno del estadio.
La dimensión de Los40 Music Awards abarca también las redes sociales. Influencers y youtubers del nivel de Plex, Lola Lolita, Dulceida, Marta Díaz, Paula Gonu o Sofía Surfers forman parte de una grandísima lista de personas influyentes que disfrutarán de la gala en directo.
