Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A qué celebridades podrás ver en la alfombra roja de Los40 Music Awards

Una inmensa lista de personalidades reconocidas internacionalmente del mundo de la música, el entretenimiento o la moda acudirán al preshow de la gala

Ed Sheeran en una gala de premios

Ed Sheeran en una gala de premios / EFE

Mario González

València

La fiesta de Los40 Music Awards no se quedará simplemente en lo que son las actuaciones anunciadas en uno de los mejores carteles del panorama musical internacional. Durante toda la tarde, las estrellas se dejarán ver en una alfombra roja en el exterior del Roig Arena.

Mientras, dentro tendrá lugar el preshow en el que artistas, influencers y celebrities harán acto de presencia en la previa de la gala, donde podremos ver entrevistas y los looks de la inmensa lista de personalidades que participarán. Desde nuestra página web y redes sociales te contaremos al detalle todo lo que envuelve a una de las noches más esperadas del año en el mundo de la música.

Decenas de artistas acudirán a la cita

La lista de actuaciones cuenta con grandes nombres que estarán de cara al público en las horas previas a la celebración. Algunos de los nombres más destacados son Ed Sheeran, Rosalía, Emilia, Aitana, Feid o Pablo Alborán entre muchísimos otros.

Rosalía en la fiesta de Vanity Fair después de los premios Oscar.

Rosalía en la fiesta de Vanity Fair después de los premios Oscar. / AP

La cosa no termina aquí, cerca de setenta estrellas de todo el mundo conformarán la constelación que se podrá ver esta noche en València. Artistas internacionales como Dei V o Tainy se unirán a buenos conocidos del panorama nacional como Walls, Ptazeta o Beret pese a no actuar. Algunos de ellos están nominados en alguna categoría de los premios.

Los influencers y celebrities que no se perderán la fiesta

Varias son las personalidades del mundo de la televisión o de la creación de contenido que no se han permitido perderse una noche como esta. Algunas celebrities como Aron Piper, Anabel Pantoja, Belén Esteban o María Patiño acompañarán al resto de asistentes y se dejarán ver por el entorno del estadio.

Noticias relacionadas y más

La dimensión de Los40 Music Awards abarca también las redes sociales. Influencers y youtubers del nivel de Plex, Lola Lolita, Dulceida, Marta Díaz, Paula Gonu o Sofía Surfers forman parte de una grandísima lista de personas influyentes que disfrutarán de la gala en directo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una mujer muere atropellada por un camión en València
  2. Inditex compra por 78,5 millones una parcela de 380.000 metros junto a la gigafactoría
  3. El abogado que logró la declaración de Vilaplana pide deducir testimonio contra ella y que se cite al alcalde de Cullera, al que llamó Mazón
  4. Presidencia rastrea las opiniones sobre Mazón con obligación de enviar alertas a los cinco minutos de citarlo
  5. La periodista que comió con Mazón confirma que el jefe del Consell la acompañó hasta la entrada del aparcamiento en la plaza del Temple
  6. Así son las primeras viviendas industrializadas y 'pasivas' de alquiler asequible de València
  7. Emergencias y bomberos sabían que los rescates comenzaron en el barranco del Poyo de 16.30 a 16.50 horas el 29-O
  8. Europa avisa: sus ayudas a la dana no sustituyen las del resto de administraciones

A qué celebridades podrás ver en la alfombra roja de Los40 Music Awards

A qué celebridades podrás ver en la alfombra roja de Los40 Music Awards

Detenido en Requena el hombre que mató a tiros a otro en Xirivella

Detenido en Requena el hombre que mató a tiros a otro en Xirivella

Directo | Pedro Sánchez interviene en la cumbre del clima COP30

Directo | Pedro Sánchez interviene en la cumbre del clima COP30

TVE pone fecha de estreno a 'Hasta el fin del mundo', su nuevo reality con Rocío Carrasco, Alba Carrillo, Yolanda Ramos y Cristina Cifuentes

TVE pone fecha de estreno a 'Hasta el fin del mundo', su nuevo reality con Rocío Carrasco, Alba Carrillo, Yolanda Ramos y Cristina Cifuentes

Emergencias ya tenía el primer borrador del Es Alert a las 18.37, hora y media antes de enviarlo

Emergencias ya tenía el primer borrador del Es Alert a las 18.37, hora y media antes de enviarlo

El juez aplaza al 17 de noviembre la declaración de Leire Díez

El juez aplaza al 17 de noviembre la declaración de Leire Díez

Rettenmaier Ibérica: innovación desde la naturaleza

Rettenmaier Ibérica: innovación desde la naturaleza

Acció Preventiva: pioneros en seguridad laboral estratégica

Acció Preventiva: pioneros en seguridad laboral estratégica
Tracking Pixel Contents