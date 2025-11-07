A qué hora actúa Rosalía en Los40 Music Awards

Rosalía, esa diosa universal, bajará las esferas terrenales este viernes, 7 de noviembre, en València. El Roig Arena será el lugar en el que Rosalía presente su cuarto trabajo de estudio: 'LUX'. Este es uno de los proyectos más esperados de su carrera tras tres años y medio desde su último lanzamiento de estas dimensiones.

Filtrado este miércoles en medio de una gran expectación, ya hay quien la ha elevado a los altares por la nueva vuelta de tuerca en registros al incorporar el canto lírico en 'Berghain', el primer anticipo, en un trabajo que aspira a ser luminoso desde su título de la mano de colaboradores como Silvia Pérez Cruz, Estrella Morente, Carminho, Björk o Yves Tumor.

No faltan los pianos y los violines melodramáticos y aparentemente clásicos, pero que se revuelven sometidos a una producción electrónica y que provocan estallidos emocionales cuando en muchas de las canciones parece estar ya todo dicho

Tres años ha tardado en dar forma a este proyecto que toma el relevo al ya aplaudido 'Motomami' (2022), tanto a sus sonidos (buena parte de la producción lleva su sello), como a sus letras, ya que, como declaró recientemente, en este álbum "la palabra va por delante de la música".

Rosalía, última artista confirmada para Los40 Music Awards / Los40

Los40 Music Awards cerró su cartel de artistas invitados con el nombre de una de las estrellas más reconocidas del panorama musical a nivel internacional. Además, compartirá escenario con una lista inmensa de grandes estrellas durante la gala presentada por Tony Aguilar, Cristina Boscá y Dani Moreno.

Rosalía será la primera en actuar en la gala

La cantante española abrirá una de las fiestas de la música con más expectación a nivel mundial y estrenará su cuarto disco de manera exclusiva. Por el momento, la única canción confirmada del proyecto es 'Berghain', el single publicado el pasado 27 de octubre. El proyecto discográfico saldrá a la luz esta media noche, sacando a relucir hasta 15 nuevos temas.

Para celebrarlo, Rosalía será la primera artista en actuar en la gala que comienza a las 20:30 y podrás seguir en directo al detalle en nuestra web y redes sociales. Desde las 18:00 horas, te mantendremos informado de todo lo que ocurra en las horas previas al debut de 'LUX' en un escenario durante la alfombra roja.

Las estrellas que iluminarán el Roig Arena

Decenas de intérpretes de todo el mundo conforman uno de los carteles más grandes de la música actualmente. Desde artistas nacionales reconocidos internacionalmente como Aitana, Rosalía o Pablo Alborán hasta estrellas del nivel de Ed Sheeran, Mora o Feid serán los encargados del espectáculo en València. Una lista interminable que, nombre tras nombre, no deja a nadie indiferente y hace de este uno de los mayores shows del panorama musical.

La alfombra roja será la anfitriona de algunas personalidades del mundo del entretenimiento, la moda o la música como son: Plex, Chiara Ferragni, Lola Lolita, Dulceida, Belén Esteban, María Patiño, Anabel Pantoja, Karla Sofía Gascón, Ana Peleteiro, Aron Piper, Samantha Hudson, Sofía Surfers, Carmen Jordá, Marta Díaz, Benita, Susana Bicho, Violeta Mangriñán, Paula Gonu o Peldanyos.