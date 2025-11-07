El tatuaje más emotivo de Rosalía es valenciano

Todo lo que hace, dice o enseña Rosalía es noticia. Su manera de gestionar la popularidad ha estado marcada por el misterio, las ambigüedades y el juego de expectativas, siempre con un resultado brillante. Nunca lo hace desde la superficialidad; sus colaboraciones con la moda y el arte español son frecuentes, dando visibilidad a marcas y creadores que ven multiplicada su proyección cada vez que la catalana muestra su trabajo.

Por eso, cada movimiento o gesto suyo es analizado con lupa. Buena muestra de ello es lo ocurrido en las últimas semanas con su nuevo disco, Lux, y el primer tema publicado, 'Berghain'. La partitura del sencillo se fotografió (¿casualmente?) mientras Rosalía tomaba café en un bistrot de París, y la imagen se viralizó en cuestión de horas, con usuarios de las redes sociales interpretando una melodía que todavía no se sabía a qué pertenecía.

Fue también en esa ciudad, durante el mismo viaje, cuando Rosalía asistió a la Paris Fashion Week. Fue en el desfile de Julie Kegels donde acaparó flashes y titulares con un esmoquin deconstruido: top de cuello halter en blanco y negro y una falda en los mismos tejidos con gran abertura. Pero la verdadera sorpresa no estaba en el vestuario, sino en su espalda. En una imagen se distinguía una inscripción tatuada en vertical: un verso del poeta y cantaor flamenco Manuel Molina, fallecido en 2015 y, tal como ha revelado en un vídeo reciente, su poeta favorito.

Que nadie vaya a llorar

el día que yo me muera

es más hermoso cantar

aunque se cante con pena https://t.co/AHhAox8eJQ pic.twitter.com/ji9QWJGKoF — ٗ (@APALEAPALE) November 6, 2025

No era un tatuaje nuevo, pero sí un descubrimiento para muchos: “Que nadie vaya a llorar el día que yo me muera; es más hermoso cantar aunque se cante con pena". La frase, que condensa toda una filosofía de vida, fue obra del tatuador valenciano Talegos Tattoo, autor del diseño y la caligrafía.

Talegos, consolidado en el mundo del tatuaje por su estilo propio, directo y poético, trabaja con la técnica del 'handpoke', una forma artesanal de tatuar en la que la tinta se introduce manualmente, sin máquina. No es la primera vez que Rosalía recurre a él: en mayo de 2024 ya había mostrado en Instagram una falda con una inscripción original del artista, “Lo importante es la compañía”, escrita con su inconfundible trazo.

De hecho, ni siquiera el tatuaje es nuevo: la primera vez que se le vio fue en 2022 y ya entonces los fans se hicieron eco de esta frase, perteneciente a una canción - 'Que nadie vaya a llorar'- que habitualmente interpretaba con Raül Refree.

Iniciado en el grafiti, Talegos ha hecho de las frases breves y existenciales su sello: sentencias sencillas pero demoledoras, escritas con pulso poético y una estética reconocible. Con más de 75.000 seguidores y una clientela fiel, ha convertido el cuerpo en un espacio de pensamiento y consuelo, un lienzo para las verdades mínimas que ha ampliado a otro tipo de obras, como libros, joyería e ilustraciones. Quizá por eso Rosalía lo eligió: porque, como ella, entiende que el arte desde lo más básico y primitivo, ya sea un verso, una canción o un tatuaje.