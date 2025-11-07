Cómo puedes ver en persona a los artistas que actúan en Los40 Music Awards

A partir de las 20:30 horas, la gala de Los40 Music Awards dará comienzo con la actuación de Rosalía que estrenará en un escenario su cuarto disco, 'LUX'. Desde las 18:00 horas, Cris Regatero, Karin Herrero, Aitana Jerez y David Álvarez serán los anfitriones del preshow en el que se entrevistará a las estrellas que iluminarán el escenario del Roig Arena.

Esta no será la hora en la que los artistas y celebridades se dejarán ver antes del comienzo. El recibimiento de los intérpretes se dará antes incluso del preshow y estará abierto para el público general, ya que será en las inmediaciones exteriores del estadio.

Estrellas de nivel mundial llegarán a València esta tarde

La lista de artistas confirmados para la fiesta de Los40 reúne uno de los mejores carteles posibles en el panorama musical actualmente. Nombres internacionales del calibre de Ed Sheeran, Feid o Mora se unirán a grandes personalidades nacionales reconocidas a nivel mundial como Rosalía o Aitana.

Esta noche de premiación a la música latina e hispana nomina a grandes intérpretes como Bad Bunny, Quevedo o Bad Gyal pese a que no actúen. Los encargados de dirigir la gala y entregar los galardones serán Tony Aguilar, Cristina Boscá y Dani Moreno.

Habrá alfombra roja exterior desde las 16 horas

Incluso dos horas antes del preshow ya habrá movimiento en las afueras del Roig Arena. A partir de las 16:00h, a dos horas y media de la apertura de puertas, todo el mundo podrá ver en persona la llegada de los artistas a la arena.

En el acceso por la zona D, ya está preparado el dispositivo para recibir en unas pocas horas al elenco. Hasta las 19:00 horas, las personalidades ya nombradas de dejarán ver ante el público general junto a otras celebridades del mundo de la televisión o la creación de contenido como Plex, Belén Esteban, Peldanyos o Lola Lolita.