‘Maestros de la Costura Celebrity’ elige el traje de fallera y la Llotja de València para uno de sus programas
La alcaldesa y el concejal de Cultura presencian el rodaje de parte del programa de televisión, que se emitirá a lo largo de 2026
La segunda temporada de ‘Maestros de la Costura Celebrity’, la versión con famosos del 'talent' de costuras producido por RTVE en colaboración con Shine Iberia, ha elegido la Llotja de València y la confección de un traje de fallera como parte de una prueba por equipos del programa. El reto de los participantes será la confección de un traje de fallera y el escenario, la nave principal del monumento que es Patrimonio de la Humanidad.
La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, acompañada del concejal de Cultura, José Luis Moreno, han presenciado parte del rodaje de este nuevo episodio que se emitirá a lo largo del próximo año 2026. Catalá ha podido departir durante la producción del programa tanto con la presentadora, Raquel Sánchez Silva, y los jueces Lorenzo Caprile, María Escoté y Luis de Javier.
La elección de València para la realización de este programa, así como el reto de confeccionar un vestido de fallera de los aprendices “va a servir para seguir promocionando una de nuestras fiestas más populares a la vez que todo el trabajo minucioso y detallado que realiza todo el sector de indumentaristas, verdaderos artesanos que son un distintivo de la cultura valenciana”, ha destacado la alcaldesa.
