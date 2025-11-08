María Patiño, lectora fiel de Levante-EMV: "Os sigo y os doy la enhorabuena"
La presentadora agradece a esta cabecera el trabajo realizado durante la dana y muestra su apoyo a las víctimas, a quienes felicita por la entereza en el funeral de Estado: "Yo habría sido mucho más cruel y maleducada"
Que María Patiño es mucho más que una presentadora y tertuliana de la prensa rosa quedó claro hace tiempo, a golpe de declaraciones sobre la actualidad nacional que van mucho más allá de los asuntos del corazón, hechas con juicio y criterio. De ahí que el viernes, en la alfombra roja de Los40 Music Awards, felicitara el trabajo a los redactores de Levante-EMV que la abordaron para preguntarle por su viaje a València.
"Quiero daros la enhorabuena porque sigo paso a paso todo lo que habéis ido publicando y todavía quedan periodistas que van más allá, que buscan lo que es realmente justo, porque hay veces que pienso que esto se va a ir a la mierda y gracias a vosotros creo que no", dijo la presentadora a preguntas de Lucía Prieto y Esteban San Canuto, redactores que cubrían la gala, cuando le dijeron el medio para el que trabajaban. "Enhorabuena, os leo", contestó.
"Os sigo, sé lo que habéis sacado, cómo os habéis adelantado a las noticias, cómo habéis colocado el puzzle y es algo que tendría que hacer también la prensa nacional", señaló Patiño
Además, como también es habitual en ella, fue más allá y se mojó con las consecuencias de la dana del 29 de octubre. "No es el dolor de lo que habéis pasado, es el dolor de no haber hecho justicia, lo que provoca más rabia. Sinceramente, el día del funeral me quito el sombrero por los familiares de las víctimas porque yo habría sido más cruel y maleducada. Nos han dado una lección de saber estar", dijo en referencia a las asociaciones de víctimas presentes en el funeral de Estado.
Tampoco tuvo pelos en la lengua para lanzar un dardo sobre las últimas noticias y revelaciones derivadas de la instrucción del Juzgado de Catarroja. Más en concreto, sobre la declaración del lunes pasado de la periodista Maribel Vilaplana, quien declaró ante la jueza Nuría Ruiz Tobarra. "Me llama la atención que haya tenido que pasar un año y que una periodista no haya tenido la capacidad de decir lo que vivió siendo testigo de cargo... Solo de hablarlo, me indigna; a mí no me tendría que haber llamado nadie, más aún sabiendo quién es el responsable", señaló.
