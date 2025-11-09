El II Congreso de Misterio e Historia concluye con J.J. Benítez, el mayor experto del mundo en ufología

El Ateneo Mercantil ha clausurado este domingo la segunda y última jornada del II Congreso de Misterio e Historia, que ha reunido a los mejores ponentes y expertos del mundo de habla hispana en diferentes temáticas. José Manuel Nieves, Manuel Martín Loeches, Rubén Villalobos, Javier Nicolás, Felipe Botaya, Jesús Callejo, José Luis Cordeiro, Santi Camacho, Daniel Landa, Diego Cortijo, J.J. Benítez y Josep Guijarro, expertos en cada una de sus disciplinas, han contado sus experiencias y conocimientos a las más de mil personas que durante estos dos días han llenado el Salón de Actos. Han transportado al público a diferentes escenarios, destinos y épocas, con el misterio y la historia como denominador común, siempre desde el rigor, la experiencia y el estudio.

“El segundo Congreso del Misterio ha sido un sueño hecho realidad, poder volver a repetirlo y sobre todo superar lo que ya hicimos el año pasado, ha sido un gran reto. Hemos traído, una vez más, ponentes de ámbito internacional. Uno de ellos el mismísimo Juan José Benítez, el mayor experto del mundo en materia de ufología”, ha comentado Luis Tobajas, uno de los organizadores del congreso, junto a Raúl Ferrero, que se han encargado de moderar los debates.

En el congreso se han abordado temas como la ufología; hablado de neurociencia, del cerebro, del cosmos, de enigmas del Tercer Reich y, sobre todo, de cómo tratar de alargar la vida o incluso llegar a ser inmortales. “Esto no ha sido un congreso, esto ha sido una tormenta eléctrica, porque hemos visto que a todos se nos ha erizado la piel solo de escucharlos y estamos con muchas ganas de organizar el tercer congreso porque, como siempre digo, lo mejor está por llegar”, ha remarcado Luis Tobajas.

J.J. Benítez y Josep Guijarro se han encargado de cerrar este certamen con la mesa dedicada a ‘Extraterrestres’ para cerrar el ‘II Congreso de Misterio e Historia’. Una charla estelar con los grandes referentes del fenómeno OVNI en español.