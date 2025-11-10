Manuel Turizo, Nathy Peluso y Ana Mena encabezan el Bigsound Valencia 2026

El festival Bigsound Valencia 2026 reunirá a algunas de las principales figuras de la música urbana y el pop en español los días 26 y 27 de junio en la Ciutat de les Arts i les Ciències

El colombiano Manuel Turizo, referente del género urbano latino, ofrecerá su única actuación en la Comunitat Valenciana con un espectáculo renovado que incluirá algunos de sus éxitos internacionales como "La Bachata" o "Copa Vacía". También regresará Nathy Peluso, quien presentará su proyecto Club Grasa (DJ Set), un formato centrado en la cultura del baile y los sonidos de club.

La malagueña Ana Mena actuará en exclusiva en la provincia de València, consolidada como una de las artistas españolas con mayor proyección internacional. Por su parte, Rigoberta Bandini presentará su segundo disco, Jesucristo Superstar, en un concierto que será su única fecha valenciana en 2026.

Nathy Peluso / IVAN RESNIK

Entre los nombres destacados figura también Juan Magán, pionero del electro latino, que ofrecerá un show especial con invitados. El cartel incorpora además a Yami Safdie, una de las voces emergentes del pop latino, que llega con su nuevo disco Querida Yo, y al productor y cantante Rusowsky, representante del nuevo pop alternativo español.

La programación incluye a artistas que simbolizan el relevo generacional de la música urbana nacional. Lia Kali, con su mezcla de soul, rap y reggae, presentará su nuevo trabajo Kaelis. Samuraï, referente del pop alternativo, ofrecerá un directo centrado en su álbum El Silencio del Ruido. Desde Canarias, Lucho RK mostrará los sonidos más frescos del género urbano, mientras que Dollar Selmouni, Hens, Metrika y Selecta completan la representación de la nueva escena.

El pop alternativo tendrá presencia con Barry B, que combina pop y electrónica en su disco Chato, y Mayo, exconcursante de Operación Triunfo, que aporta una visión queer y experimental.

El Bigsound Valencia 2026 también incluirá actuaciones de artistas veteranos del pop español. Despistaos y Maldita Nerea repasarán algunos de los himnos del pop-rock nacional de las últimas décadas, mientras que King África aportará el toque más festivo con clásicos como La Bomba o Salta.