Manuel Turizo, Nathy Peluso y Ana Mena encabezan el Bigsound Valencia 2026
El festival se celebrará el 26 y 27 de junio en la Ciutat de les Arts y contará también con Juan Magán, Yami Safdie, Rusowsky y Lia Kali, entre otros
El festival Bigsound Valencia 2026 reunirá a algunas de las principales figuras de la música urbana y el pop en español los días 26 y 27 de junio en la Ciutat de les Arts i les Ciències
El colombiano Manuel Turizo, referente del género urbano latino, ofrecerá su única actuación en la Comunitat Valenciana con un espectáculo renovado que incluirá algunos de sus éxitos internacionales como "La Bachata" o "Copa Vacía". También regresará Nathy Peluso, quien presentará su proyecto Club Grasa (DJ Set), un formato centrado en la cultura del baile y los sonidos de club.
La malagueña Ana Mena actuará en exclusiva en la provincia de València, consolidada como una de las artistas españolas con mayor proyección internacional. Por su parte, Rigoberta Bandini presentará su segundo disco, Jesucristo Superstar, en un concierto que será su única fecha valenciana en 2026.
Entre los nombres destacados figura también Juan Magán, pionero del electro latino, que ofrecerá un show especial con invitados. El cartel incorpora además a Yami Safdie, una de las voces emergentes del pop latino, que llega con su nuevo disco Querida Yo, y al productor y cantante Rusowsky, representante del nuevo pop alternativo español.
La programación incluye a artistas que simbolizan el relevo generacional de la música urbana nacional. Lia Kali, con su mezcla de soul, rap y reggae, presentará su nuevo trabajo Kaelis. Samuraï, referente del pop alternativo, ofrecerá un directo centrado en su álbum El Silencio del Ruido. Desde Canarias, Lucho RK mostrará los sonidos más frescos del género urbano, mientras que Dollar Selmouni, Hens, Metrika y Selecta completan la representación de la nueva escena.
El pop alternativo tendrá presencia con Barry B, que combina pop y electrónica en su disco Chato, y Mayo, exconcursante de Operación Triunfo, que aporta una visión queer y experimental.
El Bigsound Valencia 2026 también incluirá actuaciones de artistas veteranos del pop español. Despistaos y Maldita Nerea repasarán algunos de los himnos del pop-rock nacional de las últimas décadas, mientras que King África aportará el toque más festivo con clásicos como La Bomba o Salta.
Tras agotar la preventa en apenas unas horas, la venta general de abonos para BIGSOUND Valencia 2026 esta disponible desde este lunes 10 de noviembre a las 12:00h en bigsoundfestival.com.
Suscríbete para seguir leyendo
- Compromís denuncia que los maceteros verdes de la plaza del Ayuntamiento de València están abandonados en un solar
- El ayuntamiento adquiere un edificio en Patraix que ya tenía los 39 pisos reservados
- Le piden 465 euros por recuperar el título de máster que perdió en la dana
- Todos los destinos a los que volar desde el aeropuerto de Valencia este invierno
- Lo que el Ventorro se llevó
- El núcleo duro de Mazón habló con Pradas nueve minutos en momentos clave del 29-O
- Una plaga de palomas, posible origen del caso de gripe aviar en l'Oceanogràfic
- Embalse de María Cristina: La presa de la Rambla de la Viuda