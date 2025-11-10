Devendra Banhart vuelve a València en el 20 aniversario de 'Cripple Crow'

Devendra Banhart vuelve a València diez años después de su último concierto. Lo hace en la gira que ha emprendido para celebrar el 20 aniversario de su disco 'Cripple Crow', uno de los máximos exponentes de la música folk de principios de siglo XXI. El artista, criado entre Houston y Caracas, solo dará este único concierto en España y lo hará en el Teatro La Plazeta, que celebra, a su vez, su sexto aniversario.

El músico y artista visual se posicionó como un referente de la música independiente, entre el freak folk y la escena New Weird America que tantos adeptos capó en los 2000. Ofrecerá un espectáculo íntimo en en formato acústico que permitirá redescubrir su sensibilidad poética y su carisma sobre el escenario. Ha desarrollado una trayectoria que trasciende géneros, fusionando folk, psicodelia, ska y ritmos latinoamericanos y colaborando con nombres como Vashti Bunyan, Yoko Ono, Caetano Veloso, ANOHNI o Beck.

Su concierto en La Plazeta, el próximo 20 de noviembre, promete ser una experiencia única y cercana, donde lo esencial y lo humano cobran protagonismo. Cabe recordar que en su última interpretación en València, en Las Naves, el artista reprodujo ese ambiente íntimo cediendo la 'set list' al público, que decidía qué canciones debía cantar Devendra.

Este especial concierto coincide con el sexto aniversario de Teatro La Plazeta, que en este mes de noviembre ha diseñado una programación que reafirma su identidad: humor, familia y música.

Del humor al fenómeno K-pop

El mes arranca con el humorista y creador argentino Fede Cyrulnik, que aterriza el 8 de noviembre con su stand-up comedy, combinando observación, improvisación y sus populares sketches sobre los signos del zodiaco.

El público familiar también tendrá su cita con el fenómeno juvenil del momento: Las Guerreras K-Pop, un tributo musical en directo inspirado en la película homónima que arrasa entre el público infantil y adolescente. Los días 11 y 12 de noviembre, el escenario se llenará de ritmo, coreografías y energía. Las entradas están ya disponibles en la web del teatro: www.teatrolaplazeta.com .

La celebración continúa con Kike Pérez (15 de noviembre) y su espectáculo 'Entradas prohibidas', una divertida reflexión sobre la madurez, los cuarenta y las apariencias.

Completan el mes propuestas variadas como Patricia Galván, el médium Raúl Vaquero o el cine en vivo de Grease con bailarines en directo, que reafirman el espíritu plural y cercano de La Plazeta.