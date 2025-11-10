La directora Avelina Prat será mentora en el Humans Fest 2025

El Humans Lab, el laboratorio de creación audiovisual puesto en marcha por el Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos de València, Humans Fest, organizado por Fundación por la Justicia desde 2009, contará con la directora Avelina Prat entre sus mentoras de este año. Prat ofrecerá un encuentro con participantes y público el viernes 12 de diciembre como una de las actividades inaugurales de Humans Lab 2025, que se desarrollará hasta el domingo 14 de diciembre. Este encuentro será abierto al público y la master class versará sobre aspectos de creación, análisis de guion y/o producción enfocadas a los derechos humanos.

Las personas seleccionadas para participar con sus proyectos de cortometraje en Humans Lab tendrán la oportunidad de disfrutar de una sesión tutorizada one-to-one con Avelina Prat, a quien podrán presentar sus ideas para recibir propuestas de mejora.

De la arquitectura al cine

Arquitecta de formación, la valenciana Avelina Prat (1972) empezó en el cine como script junto a directores tan laureados como Fernando Trueba, Cesc Gay, David Trueba, o Lucile Hadzihalilovic. Ha dirigido varios cortometrajes y documentales y ha trabajado como programadora para Cinema Jove.

En 2022 guionizó y dirigió el largometraje Vasil, estrenado en el Festival Internacional de Varsovia y premiado en SEMINCI. Este año, con Una quinta portuguesa (Festival de Málaga, BAFICI), se ha convertido en una de las directoras y guionistas más elogiadas del cine español. Actualmente, completa su recorrido por festivales mientras sigue cautivando a crítica y público.

l nombre de Prat se une así al de otros profesionales del cine como Almudena Carracedo (Premio Emmy en 2008 por su documental Made in L.A.), Carlos Marqués-Marcet (Goya al Mejor Director Novel 2015, Espiga de Plata en 2024 y varios premios Gaudí), Estíbaliz Urresola (Premio Goya y Premio Gaudí al Mejor Director Novel 2024…) o el presidente de la Academia del Cine Español, Fernando Méndez-Leite, entre otros, que han pasado por las ediciones anteriores de Humans Lab.

Inscripción

El objetivo de Humans Lab es fomentar la escritura de guiones cinematográficos en materia de derechos humanos, así como apoyar a autores/as a través de actividades formativas. La convocatoria se dirige a cualquier persona mayor de edad, de cualquier nacionalidad, que acredite estudios o experiencia relacionada con el cine y/o la creación audiovisual. Entre las candidaturas se elegirán cinco proyectos, de los cuales, al menos dos, serán originarios de la Comunidad Valenciana.

Este año, uno de los cinco proyectos seleccionados recibirá, tras acabar los tres días de formación, una dotación económica de 500 euros para el/a guionista, como apoyo y acompañamiento del proceso de desarrollo. Para ello, se contará con un jurado formado por productores/as y/o profesionales de la industria audiovisual, quienes valorarán la originalidad del guion, la presencia de la defensa de los derechos humanos y la viabilidad de producción del proyecto.