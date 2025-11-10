El IVAM inicia una nueva etapa con la exposición permanente de sus "hits"

El Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) ha presentado este lunes su programa expositivo para 2026, en un acto en el que han intervenido la secretaria autonómica de Cultura, Pilar Tébar, y la directora del museo, Blanca de la Torre. Ambas han destacado el inicio de una nueva etapa marcada por la sostenibilidad, la internacionalización y la diversidad de miradas con una programación en la que destaca la presencia de artistas femeninas y la inauguración el 14 de mayo de la exposición permanente con obras propiedad del IVAM.

Sobre la programación, Tébar ha subrayado que el IVAM ofrecerá “exposiciones de diferentes lenguajes contemporáneos” y una “mirada especial a las mujeres artistas”, además de una apuesta decidida por la proyección internacional del museo. “Comienza una nueva etapa de la mano de Blanca de la Torre”, ha afirmado.

De la Torre, por su parte, ha calificado la jornada como “un día realmente emocionante” y agradeció el “doble esfuerzo del equipo del IVAM” para adelantar los trabajos que han permitido articular una programación “de trece exposiciones que ahondan en el patrimonio, la sostenibilidad y el territorio”. La directora ha defendido un IVAM “abierto a todos los públicos, inclusivo, amable y comprensible”, que funcione “como casa de toda la sociedad”.

“El IVAM no solo debe mediar entre los ecosistemas culturales, sino tejer redes con otros museos anfibios”, ha explicado, aludiendo a su concepto de ‘museo anfibio’, un espacio que navega entre lo contemporáneo y lo tradicional, entre el agua y la tierra, y que pone en valor tanto el arte como el patrimonio inmaterial.

La colección permanente, eje de la nueva programación

El 14 de mayo se inaugurará la nueva presentación de la colección permanente, uno de los cambios más visibles de esta etapa. Será un proyecto coral en el que han participado todos los conservadores y comisarios del IVAM. La muestra responderá “al modelo más innovador”, explicó De la Torre, y propondrá una lectura más clásica del arte de los siglos XX y XXI, combinando los grandes hitos locales, nacionales e internacionales -Equipo Crónica, Carmen Calvo, Man Ray, Duchamp, Saura, Tàpies, Klee, Picabia, Renau, Stern- con artistas menos conocidos o situados en los márgenes de la historia del arte.

El recorrido permitirá al visitante elegir entre un itinerario lineal o cuatro alternativos basados en conceptos como la importancia del color y luz, las ecologías, el feminismo y los conflictos. Además, se emplearán estructuras reutilizables —vitrinas y mesas concebidas para un uso permanente—, en línea con la filosofía sostenible del museo.

La exposición propone “una lectura más clásica del arte moderno y contemporáneo, con los grandes hitos nacionales e internacionales”, pero abre también “espacios de diálogo con voces menos conocidas y zonas de sombra” de la historia del arte.

Además, se incorporarán estructuras y materiales reutilizables, diseñados por el estudio Smart and Green Design del arquitecto Fernando Muñoz, para integrar los principios de sostenibilidad desde la propia museografía.

De la Torre ha destacado el papel central del arte valenciano dentro de esta nueva lectura: “Queremos que la sociedad se sienta orgullosa de la colección del IVAM. La gente valora más lo que reconoce y es importante generar sentido patrimonial”.

Exposiciones de 2026: arte, ciencia, territorio y sostenibilidad

Entre los proyectos más destacados de la nueva temporada figura “La Albufera” (a partir del 8 de julio), una de las exposiciones estrella, que abordará este territorio valenciano desde perspectivas poéticas, científicas y especulativas. Reunirá obras desde el siglo XX hasta la actualidad y promoverá nuevos proyectos de artistas que llevan tiempo investigando este paisaje.

Otras propuestas incluyen “A media lumbre” (18 de febrero), centrada en las nuevas prácticas ligadas al territorio y los saberes artesanales; y “Territorio en tránsito”, que pondrá en diálogo a dos artistas valencianas (Anna Talens e Irene Grau) con creadores nacioinales e internacionales (Mar Guerrero y Marco Giordano), en colaboración con Es Baluard (Mallorca) y Turín.

El IVAM también dedicará exposiciones a Julio González —coincidiendo con el 150 aniversario de su nacimiento y centrándose en el papel de la mujer en su obra— y la familia Pinazo -en especial, de la obra casi desconocida de Marisa Pinazo- que se convertirán en citas anuales, consolidando la investigación sobre estos grandes nombres propios de la colección del IVAM.

Del axolote de Melanie Smith a la escultura doméstica de Joana Vasconcelos

La programación incluye nombres destacados de la escena nacional e internacional. La artista Melanie Smith presentará a partir del 24 de septiembre "Solo una cosa era extraña", un proyecto centrado en el axolote mexicano y el caracol púrpura, con relatos paralelos sobre la preservación ecológica a través de pintura, dibujo y escultura.

Regina de Miguel mostrará a partir del 29 de octubre una obra específica para el IVAM, en la que entrelaza ciencia ficción, astronomía, botánica y filosofía para cuestionar la veracidad del conocimiento científico y reflexionar sobre los distintos tipos de extractivismo.

Por su parte, la portuguesa Joana Vasconcelos -Premio Julio González 2026- protagonizará a partir del 12 de noviembre una de las grandes exposiciones del año con algunas de sus piezas más emblemáticas. Heredera del espíritu creativo e innovador del escultor catalán, Vasconcelos explora materiales domésticos —cacerolas, planchas o zapatos de tacón— para elevarlos a categoría artística.

También la alcoyana Rosana Antolí, presente en la escena internacional, ofrecerá una experiencia inmersiva que une ópera, arte visual y ciencia. En colaboración con Les Arts, su proyecto explorará “la memoria del agua y la voz”, en línea con la línea interdisciplinar del IVAM.

Un instituto de investigación abierto a la sociedad

Además de su vertiente expositiva, De la Torre ha subrayado que el IVAM “reforzará su faceta de instituto de investigación”, con programas abiertos a la sociedad y especialmente dirigidos a públicos no familiarizados con el arte contemporáneo. “No es un museo solo para expertos, sino un espacio donde cualquiera pueda entender, emocionarse y sentirse parte del discurso”, ha afirmado.

Respecto a la situación presupuestaria -tras el recorte de la inversión de la Generalitat que ha sufrido en los dos últimos ejercicios- la directora ha explicado que el museo trabajará con un presupuesto prorrogado, pero con una hoja de ruta que permitirá desarrollar todos los proyectos previstos. Sobre el cierre del CADA de Alcoi, la subsede del IVAM en la localidad alicantina, De la Torre ha asegurado que se está avanzando en la actualización del convenio, que incluye mejoras de climatización actualmente en licitación.

Por último, la directora del IVAM también ha hecho referencia a los dos nuevos proyectos expositivos anunciados en València: la sede europea de la Hispanic Society en la que se expondrán pinturas de Sorolla y el espacio Manolo Valdés en el Parc Central: “Necesitamos más cultura y más arte —concluyó De la Torre—. Todos los nodos de este ecosistema son complementarios y enriquecen las posibilidades de la sociedad valenciana".