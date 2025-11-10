Matinée chilena

A pesar de la inusual hora (11,30h.) del último concierto de la SFV, la sala Rodrigo tuvo una excelente acogida de socios e invitados para escuchar al joven pianista chileno Hugo Alonso Llanos Campos (Rancagua, 1994), formado en su país y en Viena. Inició una primera parte con el Andante Favori op. 1l, de Hummel expuesto con elegancia, pulcro sonido, destacando sus contundentes octavas y la decidida resolución de la ornamentación impuesta por el autor en esa corta página, demostrando poseer una técnica brillante y autorizada.

Hugo Alonso Llanos Campos / Levante-EMV

Por todo ello, su versión de Sonata op.111 nº 32, de Beethoven estuvo realmente a la altura de la partitura. Llanos ofreció una lectura extremadamente diferenciada, aplicando un juego de pedales tan justo como ajustado. Esta última Sonata del genio de Bonn es "piedra de toque" para cualquier solista y él la presentó con rigor, pero también con imaginación, convicción y respeto.

Desde el Maestoso inicial, su interpretación se sostuvo con intensidad y arrojo, sin decaer en los tempi y diciendo con precisión la Arietta semplice e cantabile cuyo ritmado final mantuvo al publico expectante hasta llegar al pianissino con el que concluye la obra después de varios compases donde se escucha un conmovedor trino perpetuo. Para la segunda parte, el pianista escogió una serie de obras de compositores de origen europeo recalados en Chile.

Resulta curioso saber que el Himno Nacional chileno fue compuesto por el catalán Ramón Carnicer en 1828, a petición del embajador chileno en Londres, donde Carniner vivía su exilio político. Y son precisamente unos compases de ese himno los que Wilhelm Deichert incorporaría a la brillante Fantasía de Concierto op. 10 con la que Llanos terminó su recital si bien antes eligió tres interesantes fragmentos de la "Suite Violetas" de la compositora actual Karina Glasinovic. Muy aplaudido, regaló una composición propia inspirado por su paisana y premio Nobel, Gabriela Mistral.