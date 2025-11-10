Sir John Eliot Gardiner, leyenda de la dirección orquestal, debuta en Les Arts con sinfonías de Sibelius y Dvořák

Sir John Eliot Gardiner, leyenda de la dirección orquestal, debuta este miércoles, en el Auditori del Palau de les Arts, con sinfonías de Sibelius y Dvořák al frente la Orquestra de la Comunitat Valenciana (OCV), que será la primera formación musical española que dirija en su carrera.

El maestro británico protagoniza una de las citas más esperadas de la temporada sinfónica de Les Arts, con la que la OCV se une al selecto grupo de orquestas con las que trabaja el británico, y que incluye a las Filarmónicas de Berlín, Londres, Nueva York y Viena, la Concertgebouw de Ámsterdam, la Orquesta Nacional de Francia o la Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks.

John Eliot Gardiner durante uno de los ensayos / Mikel Ponce

Figura indiscutible en la música antigua y barroca y en la interpretación historicista, Gardiner sobresale también por sus celebradas incursiones en la órbita del romanticismo, que mostrará en València con un programa en el que conecta las visiones del nacionalismo musical de Antonín Dvořák y Jean Sibelius.

Gardiner abrirá el concierto con la Sexta sinfonía de Dvořák, considerada la primera obra maestra del genio checo, en la que aúna elementos de la tradición sinfónica con su idealización de la música folclórica de su país. El maestro británico dedicará la segunda parte a la más popular de las sinfonías de Sibelius, la Quinta, un canto al paisaje nevado de Finlandia y una de las cumbres del sinfonismo del S. XX.