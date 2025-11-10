Venden por más del doble del precio de salida un Sorolla familiar y casi inédito

El interés por Joaquín Sorolla en las casas de subasta de todo el mundo es más que evidente. Aunque desde hace año no salen a la venta obras millonarias del maestro de la luz, los pequeños apuntes del pintor valenciano también generan importantes pujas por parte de los coleccionistas.

Miles de euros por unos pocos centímetros

Hace tan solo unos días, la casa de subastas Ansorena de Madrid, vendió un pequeño dibujo a carboncillo sobre papel llamado 'Apunte de figuras en un café' por 7.500 euros. Su precio de salida era de 3.500 euros. Las dimensiones de la obra son de 35,5 x 25 centímetros.

En el dibujo se aprecian trazos a lápiz en el que se pueden identificar varias figuras humanas, masculinas y femeninas, de cierta posición social, alrededor de una mesa que por el título se entiende que están en un café. Las cuatro figuras más reconocibles están cubiertos con sombreros de copa los hombres y vistosos tocados las mujeres.

No es esta la única obra a modo de borrador en dibujo de características similares que se conoce del artista valenciano. De hecho, el Museo Sorolla de Madrid alberga, entre otros, 'Apuntes de figuras masculinas' o 'Apuntes de figuras masculinas en el café', incluidos en un cuaderno de dibujos, que Sorolla realizaría en Italia alrededor de 1885 y 1889.

Casi inédito: De su hija y nieto

De los datos que ofrece la casa de subastas destaca también la procedencia de este pequeño dibujo. A la muerte del pintor, este boceto pasó a manos de su hija Helena y posteriormente a Victoriano Lorente Sorolla, nieto del pintor. Solo se ha expuesto en la Galería Theo de Madrid.

Aunque a Sorolla se le conoce sobre todo por sus lienzos de mediano y gran tamaño con escenas marinas, retratos o jardines fue también un 'dibujante sin descanso', como rezaba el título de la exposición que la Fundación Bancaja le dedicó entre 2021 y 2022. Esa exhibición mostró por primera vez en València un recorrido por la producción de dibujos del artista valenciano, con un centenar de obras.

Como se evidenció en esa exposición, Sorolla no sólo utilizó el medio gráfico como paso previo a su obra pictórica, a modo de preparación y exploración para sus grandes lienzos. También usó el dibujo como fin en sí mismo o como puro entretenimiento.

Hay constancia de más de 8.000 dibujos realizados por Sorolla, 5.000 de los cuales se conservan en el Museo Sorolla. Además, Son contadas las ocasiones en las que Sorolla envió dibujos a sus exposiciones, apenas regaló algunos a personas cercanas y, a diferencia de sus notas de color, no solía colgarlos en su estudio para mostrarlos a sus clientes.