'Tributo', de La Teta Calva, llega al TEM: una oda al fracaso, al rock y a los sueños que persisten

El próximo sábado 15 de noviembre el Teatre El Musical (TEM) acoge 'Tributo', la nueva propuesta escénica de la compañía valenciana La Teta Calva, que celebra su décimo aniversario con una obra "que vibra entre la comedia existencial, el ensayo teatral y el concierto rock", avanzan desde la sala municipal.

Con una duración de 80 minutos, 'Tributo' se traslada al local de ensayo de Los Osamenta, una banda de rock en decadencia que recibe una inesperada llamada: volverán a tocar en un gran festival. Los protagonistas intentan reanimar una canción, siempre la misma canción, símbolo de una carrera y de un deseo que se resiste a morir.

Espejo de "las bandas invisibles"

“Esta obra es un espejo de todas las bandas invisibles, de las compañías pequeñas, de los sueños que no se apagan aunque el foco no los ilumine. Por eso encaja tan bien en el TEM, un teatro que apuesta por la voz propia, por los márgenes que tienen algo que decir”, afirman desde el equipo artístico del TEM.

“Queríamos rendir tributo a lo que somos: artistas que seguimos aquí, a pesar de todo. Diez años después, seguimos tocando la misma canción, porque sigue viva”, comenta Xavo Giménez, autor y actor de la obra.

Cartel de la obra. / L-EMV

La Teta Calva nació en 2014 fruto de la unión creativa de María Cárdenas y Xavo Giménez, dos artistas con una sólida trayectoria en el panorama escénico: él, vinculado a la interpretación, dirección, dramaturgia y escenografía; ella, centrada en la escritura y la fotografía teatral.

“La Teta Calva nace de la necesidad de lanzarse al vacío, de buscar y encontrar nuestro propio espacio aunque tengamos que morir en el intento. Nuestro teatro parte de lo íntimo para llegar y salpicar lo mejor posible al espectador”, dicen desde la compañía.

Con 'Tributo', la compañía "no solo mira hacia atrás para conmemorar una década de creación, sino que también proyecta una mirada honesta y reflexiva sobre la precariedad, la pasión y la resistencia en las artes escénicas", añaden.