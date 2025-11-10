Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Teatro

'Tributo', de La Teta Calva, llega al TEM: una oda al fracaso, al rock y a los sueños que persisten

La obra sube al escenario de la sala municipal el próximo sábado 15

Una escena de 'Tributo'.

Una escena de 'Tributo'. / Levante-EMV

María Bas

València

El próximo sábado 15 de noviembre el Teatre El Musical (TEM) acoge 'Tributo', la nueva propuesta escénica de la compañía valenciana La Teta Calva, que celebra su décimo aniversario con una obra "que vibra entre la comedia existencial, el ensayo teatral y el concierto rock", avanzan desde la sala municipal.

Con una duración de 80 minutos, 'Tributo' se traslada al local de ensayo de Los Osamenta, una banda de rock en decadencia que recibe una inesperada llamada: volverán a tocar en un gran festival. Los protagonistas intentan reanimar una canción, siempre la misma canción, símbolo de una carrera y de un deseo que se resiste a morir.

Espejo de "las bandas invisibles"

“Esta obra es un espejo de todas las bandas invisibles, de las compañías pequeñas, de los sueños que no se apagan aunque el foco no los ilumine. Por eso encaja tan bien en el TEM, un teatro que apuesta por la voz propia, por los márgenes que tienen algo que decir”, afirman desde el equipo artístico del TEM.

“Queríamos rendir tributo a lo que somos: artistas que seguimos aquí, a pesar de todo. Diez años después, seguimos tocando la misma canción, porque sigue viva”, comenta Xavo Giménez, autor y actor de la obra.

Cartel de la obra.

Cartel de la obra. / L-EMV

La Teta Calva nació en 2014 fruto de la unión creativa de María Cárdenas y Xavo Giménez, dos artistas con una sólida trayectoria en el panorama escénico: él, vinculado a la interpretación, dirección, dramaturgia y escenografía; ella, centrada en la escritura y la fotografía teatral.

“La Teta Calva nace de la necesidad de lanzarse al vacío, de buscar y encontrar nuestro propio espacio aunque tengamos que morir en el intento. Nuestro teatro parte de lo íntimo para llegar y salpicar lo mejor posible al espectador”, dicen desde la compañía.

Con 'Tributo', la compañía "no solo mira hacia atrás para conmemorar una década de creación, sino que también proyecta una mirada honesta y reflexiva sobre la precariedad, la pasión y la resistencia en las artes escénicas", añaden.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Compromís denuncia que los maceteros verdes de la plaza del Ayuntamiento de València están abandonados en un solar
  2. El ayuntamiento adquiere un edificio en Patraix que ya tenía los 39 pisos reservados
  3. Le piden 465 euros por recuperar el título de máster que perdió en la dana
  4. Todos los destinos a los que volar desde el aeropuerto de Valencia este invierno
  5. Lo que el Ventorro se llevó
  6. El alquiler precario se extiende al área metropolitana de València
  7. El núcleo duro de Mazón habló con Pradas nueve minutos en momentos clave del 29-O
  8. La ‘herencia’ de Mazón a las rentas altas: perdona 65 millones entre Patrimonio y Sucesiones en 2026

La marca IGP Cítricos Valencianos arranca su campaña de ventas en supermercados con nuevas variedades

La marca IGP Cítricos Valencianos arranca su campaña de ventas en supermercados con nuevas variedades

Recuperan en Benigànim los restos de Miguel Alabort, concejal fusilado en 1939

Recuperan en Benigànim los restos de Miguel Alabort, concejal fusilado en 1939

Nueva iniciativa en Sagunt para que las empresas "regalen" comercio local

Nueva iniciativa en Sagunt para que las empresas "regalen" comercio local

Vacunación, hábitos saludables y control de factores de riesgo como el tabaquismo, las claves para reducir el impacto de la neumonía

Vacunación, hábitos saludables y control de factores de riesgo como el tabaquismo, las claves para reducir el impacto de la neumonía

La Fira Arrela't de Palmera 2025 és un èxit rotund

La Fira Arrela't de Palmera 2025 és un èxit rotund

Mazón a Vilaplana sobre las continuas llamadas que recibía el 29-O: "Es lo de siempre, por lo de la foto”

Mazón a Vilaplana sobre las continuas llamadas que recibía el 29-O: "Es lo de siempre, por lo de la foto”

El alumnado de Benetússer aprende a prevenir la adicción a la tecnología

El alumnado de Benetússer aprende a prevenir la adicción a la tecnología

Una traumatóloga de Vithas Valencia aconseja a los corredores del Maratón Valencia preparar cuerpo y mente para evitar lesiones

Una traumatóloga de Vithas Valencia aconseja a los corredores del Maratón Valencia preparar cuerpo y mente para evitar lesiones
Tracking Pixel Contents