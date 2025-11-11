Avetid reconoce el talento de la escena valenciana en la Trobada de Premis

La Associació Valenciana d'Empreses d'Arts Escèniques (Avetid) pondrá en valor la pasión y calidad de las empresas, entidades y profesionales de la escena de Castellón, València y Alicante con un nuevo formato de sus galardones: la Trobada de Premis Avetid. Una cita que tendrá lugar el lunes a las 19:30 horas en el Ateneo Restaurant de Valencia, colaborador del evento, en un acto más íntimo lleno de emociones, reencuentro y algunas sorpresas.

Imagen de la gala de 2023 / Vicente A. Jiménez

Tras su suspensión el año pasado por la dana, que llevó a Avetid a volcar todos sus esfuerzos y recursos en ayudar a las empresas afectadas por las riadas de la provincia de Valencia, este 2025 retoma sus emblemáticos galardones, “que reconocen el talento y dedicación de las entidades, empresas y equipos artísticos de teatro, teatro musical y de calle, circo o danza, que cada temporada se superan y nunca dejan de sorprender al público”, ha destacado Mª Ángeles Fayos, presidenta de la asociación.

La trayectoria, protagonista de esta edición

La Trobada de Premis Avetid estará dirigida por el guionista y director Julio Martí Zahonero, miembro de la Junta, y será presentada por el actor, cómico, productor y presentador Rafa Alarcón. Así, este 2025 se ha decidido otorgar el Premi Entitat a Escalante, el teatro de la Diputació de València, por sus 40 años como referente en el acercamiento a las artes escénicas dirigidas a la infancia y la juventud y por impulsar al tejido cultural valenciano. El Premi Estimat recae este año en Joan Raga, fallecido el pasado mes de julio, en homenaje a una trayectoria marcada por la pasión y la dedicación que ha enriquecido la escena valenciana. El Premi Estimada, por su parte, será para Fernanda Medina, en reconocimiento a su afán por consolidar la memoria del panorama escénico local y por su tarea en la difusión de la dramaturgia valenciana contemporánea.

Premiados en 2023 / Vicente A. Jiménez

A estos trofeos se suman los de la categoría Avetid d’Or, que una edición más reconocerá las trayectorias más destacadas y significativas del territorio en sus 25 años de historia, como motores de dinamización cultural en los municipios alicantinos, valencianos y castellonenses y referentes del sector. Representantes de las compañías Cebe Muntatges Teatrals, Ferroviaria, Pot de Plom, Hongaresa Teatre y La Troupe Malabó recogerán el galardón el próximo lunes.