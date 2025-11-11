El Centro de Arte Hortensia Herrero estrenará exposiciones temporales con obras monumentales de Kiefer

El Centro de Arte Horensia Herrero (CAHH) cumple este 11 de noviembre dos años. Para celebrarlo, la institución ha anunciado este martes el que será su plato fuerte para 2026 (con permiso de su propia colección): su primera exposición temporal. Se inaugurará a finales de abril y el protagonista será el artista alemán Anselm Kiefer, de quien la mecenas valenciana ya conserva cuatro obras, tres de ellas expuestas en el palacio de la calle del Mar. Será, además, la primera vez que las obras del pintor y escultor se puedan contemplar en València.

No será una muestra al uso. Como la obras de Kiefer que ya alberga el CAHH, las piezas que llegarán para esta muestra temporal serán de grandes dimensiones y ocuparán hasta seis galerías del palacio, algo que obligará a descolgar algunas obras para instalar las piezas creadas por Kiefer, algunas nunca vistas y otras más históricas, ha anunciado el asesor artístico del centro, Javier Molins, junto a Alejandra Silvestre, directora de la Fundación Hortensia Herrero.

Entre las piezas que se podrán ver del artista, Molins ha destacado 'Danaë', una de sus obras "más monumentales y ambiciosas", de 13 metros de ancho y que solo se ha visto anteriormente en Nueva York. Molins ha explicado que la decena de obras de Kiefer que se podrán admirar en esta exposición temporal -entre abril y finales de octubre de 2026- serán de grandes dimensiones y harán referencia al Kiefer "paisajista y monumental".

'Danaë', de Kiefer. / L-EMV

Al artista alemán -con presencia en algunos de los mejores centros culturales del mundo-, según ha dicho Molins, "le ha gustado mucho el proyecto" y su equipo ya ha visitado el CAHH, así como que se espera su presencia para la exposición temporal.

Una relación de 10 años

La relación entre Hortensia Herrero y Kiefer empezó hace casi diez años cuando la coleccionista adquirió el cuadro 'Las flores del mal', que puede contemplarse en la sala principal del centro de arte junto a otras dos obras de Kiefer que se encuentran expuestas de forma permanente. La propia Hortensia Herrero se desplazó tanto al estudio de Kiefer en Barjac como al de París para conocer más de cerca su trabajo y participar en la selección de las obras que vendrán a València, ha señalado Molins.

La pieza de grandes dimensiones de Kiefer que se puede contemplar en el CAHH 'Walhalla'. / L-EMV

“Anselm Kiefer es uno de los pilares de la colección de Hortensia Herrero, cuyas obras están expuestas en la sala noble del palacio, y pensamos que era una gran forma de arrancar con las exposiciones temporales del CAHH”, ha declarado Javier Molins, también comisario de la exposición.

Conversaciones con otros artistas

Sobre la posibilidad de mantener de forma constante un programa de exposiciones temporales, Molins ha avanzado que "hay conversaciones con otros artistas", pero que "primero queremos ver cómo funciona esta primera exposición y ver cómo vuelve la colección". En ese sentido, ha señalado que se aprovecharía ese momento para "introducir novedades en la colección, porque se sigue comprando y nos gustaría enseñar nuevas obras de la colección", ha dicho Molins.

Anselm Kiefer

Anselm Kiefer nació en 1945 en Donaueschingen, Alemania. En 1992 se trasladó a Francia, donde vive y trabaja entre París y Barjac, cerca de Aviñón. El artista estudió Derecho, Literatura y Lingüística antes de ingresar en la Academia de Bellas Artes de Karlsruhe, y más tarde en la de Düsseldorf, donde fue alumno de Joseph Beuys. En 1980 fue seleccionado para representar al Pabellón de Alemania Occidental en la 39ª Bienal de Venecia, y desde entonces sus obras se han mostrado en destacadas exposiciones individuales internacionales, en museos tan prestigiosos como el Art Institute of Chicago (1987); la Nationalgalerie de Berlín (1991); el Metropolitan Museum of Art de Nueva York (1998); la Fondation Beyeler de Basilea (2001); el Museo Guggenheim de Bilbao (2007); la Royal Academy of Arts de Londres (2014); el Centre Pompidou de París (2015); la Bibliothèque Nationale de France (2015); la Albertina de Viena (2016); el Museo Estatal del Hermitage de San Petersburgo (2017); el Museo Rodin de París (2017); o el Met Breuer de Nueva York (2018); entre muchos otros.

Kiefer recibió el Premio Praemium Imperiale otorgado por Japón en 1999, y en 2008 fue galardonado con el Premio de la Paz del Comercio Librero Alemán. En 2007 se convirtió en el primer artista desde Georges Braque en recibir un encargo para una instalación permanente en el Museo del Louvre de París, y en 2018 su escultura 'site-specific' Uraeus se exhibió frente al Rockefeller Center de Nueva York. En 2020, el presidente francés Emmanuel Macron encargó a Anselm Kiefer la realización de una instalación permanente para el Panteón de París.

400.000 visitantes en dos años

Por su parte, Silvestre ha explicado que a lo largo de estos dos años de vida, el CAHH ha recibido 400.000 visitantes, una cifra que -en su opinión- "confirma el éxito de este proyecto".

Según ha dicho la directora, "en este tiempo hemos aprendido y consolidado el proyecto, ver qué funcionaba y qué no". "Pasado el 'efecto descorche', iniciamos distintas actividades que están funcionando muy bien", ha señalado Silvestre en alusión a visitas nocturnas y temáticas, conciertos o iniciativas destinadas al público familiar".

En cuanto a los visitantes de este tiempo, el CAHH ha recibido un 70 % de personas de la Comunitat Valenciana, un 9 % procedentes del resto de España y un 21 % de otros países, en su mayoría Alemania, Italia y Francia.

Para celebrar los dos años, el CAHH ha preparado una serie de actividades y eventos que se desarrollarán durante la semana hasta el domingo e incluye desde una conversación entre el escultor Jaume Plensa y Javier Molins, actividades familiares, visitas nocturnas e incluso un concierto del grupo a capella NoVI.