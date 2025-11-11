Diversidad, reflexión y emoción en la nueva temporada del Teatre El Musical

El Teatre El Musical cuenta con una temporada marcada por la diversidad escénica y el compromiso con la creación contemporánea, con propuestas que combinan teatro, danza, música, poesía escénica y proyectos de mediación cultural.

El próximo 15 de noviembre a las 20:00h, el Teatre El Musical (TEM) acoge “Tributo”, la nueva propuesta escénica de la compañía valenciana La Teta Calva, que celebra su décimo aniversario con una obra que vibra entre la comedia existencial, el ensayo teatral y el concierto rock.

Imagen archivo de la obra “Tributo” de la Teta Calva en el TEM. / ED

Entre los nombres destacados figuran Agrupación Señor Serrano con Historia del amor (29 y 30 de noviembre) y el regreso de Pont Flotant con Adolescència infinita (23 y 24 de enero).

Agrupación Señor Serrano llega al TEM con “Historia del amor” (29 y 30 de noviembre). / ED

La danza tendrá un papel protagonista con Janet Novás, Premio Nacional de Danza 2025, que presentará Proto (SN1806) (22 de noviembre), y con Valencia Dancing Forward (12 de diciembre), plataforma de jóvenes talentos europeos.

Foto Proto (SN1806) de Janet Novas, Premio Nacional de Danza 2025, modalidad interpretación. / ED

Además cabe destacar las producciones premiadas con El día del Watusi (20 de diciembre), junto a Solar de Mos Maiorum (17 de enero), mientras que el Festival Muteo (13 y 14 de diciembre) reunirá obras de teatro visual y de objetos como Oráculo F.M. y Árbol de Arrels de Bosc.

El ciclo Rimbomba (10 de enero) reafirma la poesía escénica como eje del proyecto artístico del TEM con las voces de Riki Blanco, Paloma Chen y Desatado.

La nueva edición de Periscopi València (19 y 20 de noviembre) será otro de los hitos de la temporada, consolidando al TEM como foro de reflexión cultural y sostenible, con proyectos que vinculan creación y medioambiente.

Con esta programación, el Teatre El Musical se consolida como un espacio de encuentro, pensamiento y acción, comprometido con la accesibilidad, la inclusión y la conexión con los Poblats Marítims, ofreciendo una temporada que emociona, transforma y refuerza el tejido cultural valenciano.

Programación completa para Octubre 2025-Enero 2026

En noviembre, tendrán lugar La brama del cérvol de La Calòrica (1 nov); Silla Verde/Cadira Verda + Paral·lel de Tomás Verdú y Alida Molina (8 nov); Visitas Sonoras de Diàleg Obert (9 nov); Tributode La Teta Calva (15 nov); Periscopi València-Foro de cultura y sostenibilidad (19-20 nov); Proto (SN1806) de Janet Novás (22 nov); e Historia del amor de la Agrupación Señor Serrano (29-30 nov).

En diciembre, están programadas las obras Cómo hacer burpees deLa Canadiense (6-7 dic); VDF2025 – Valencia Dancing Forward (12 dic); Oráculo F.M. de Vudú Teatro (13 dic); Árbol de Arrels de Bosc (14 dic); y El día del Watusi de Cassandra Projectes Artístics (20 dic).

Por último, en el mes de enero se podrá disfrutar de Rimbomba – Cicle de poesia viva (10 ene); Solar de Mos Maiorum (17 ene); y Adolescència infinita de Pont Flotant (23-24 ene).