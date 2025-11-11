Levante-EMV y Prensa Ibérica celebran los I Premios Fashion & Beauty Comunitat Valenciana

Premios Fashion & Beauty Comunitat Valenciana / ED

El autocuidado es uno de los pilares para el bienestar integral. Cuando nos cuidamos, nos encontramos mejor, tanto a nivel físico como mental. La moda, los productos de belleza y de cuidado personal o el estilo de vida que escogemos no son solo expresiones estéticas, sino que también pueden ser herramientas para trabajar nuestra autoestima y la conexión con uno mismo, para fomentar rutinas y hábitos saludables o para dar rienda suelta a la creatividad.

Levante-EMV y Prensa Ibérica han querido reconocer y celebrar la labor de las empresas y figuras reconocidas de los sectores de la moda, la belleza y el bienestar de la Comunitat Valenciana que aportan todo su talento, innovación y excelencia en beneficio de las personas. Así, la primera edición de los Premios Fashion & Beauty Comunitat Valenciana 2025, que cuenta con el impulso de Franuí y Oliva Nova Beach & Golf Resort, servirá para visibilizar y celebrar el trabajo de diseñadores, marcas, hubs, emprendedores, centros de estética, artesanos, creadores de contenido, eventos y creativos que están transformando sus industrias con propuestas únicas, sostenibles y con impacto social o cultural.

La entrega de los galardones tendrá lugar el próximo 25 de noviembre en el hotel Westin Valencia, a partir de las 18.30 horas. Durante el encuentro, además de los prestigiosos premiados, se darán cita nombres destacados de la moda, la estética y las redes sociales en la Comunitat Valenciana. Asimismo, las y los asistentes podrán disfrutar de las actuaciones musicales de lujo del Cuarteto de Cuerda Valencia, con Paloma Castellar, Lola Bendicho, Mara Ponce y Teresa Alamá, que actuarán al inicio y al cierre del acto.

Todos los galardonados

Con todo, Levante-EMV y Prensa Ibérica han decidido premiar, en la categoría de Mejor Cirujano Plástico de València, al doctor Ramón González-Fontana, director de la clínica de cirugía estética Instituto Médico, ubicada en València, un centro médico especializado en Cirugía Estética, Plástica y Reconstructiva.

Por su parte, en la categoría de Excelencia en Medicina Capilar y Estética, el galardonado será MR Grupo Clínico, del Dr. Marco Romagnoli, especialista de referencia en Cirugía Capilar con más de 10 años de experiencia. Mientras que en la categoría de Estética Dental, MVOCA recogerá el premio. La clínica cuenta con los tratamientos estéticos dentales más avanzados en el centro de València.

Asimismo, se entregará el Premio Fashion Hub de la Comunitat Valenciana al Centro Comercial Bonaire, que cuenta con una amplia oferta de moda y para los amantes de los productos de cosmética y belleza. El Premio a la Mejor Creadora de Contenido Lifestyle recaerá en Macarena Gea, wedding planner, arquitecta y prescriptora de contenido.

En el sector de la moda, se entregará el reconocimiento a la Mejor Firma de Lencería Homewear del Año a Ysabel Mora, una firma valenciana líder en el sector textil con más de 35 años de trayectoria. El Premio al Mejor Diseño Artesanal de Alta Costura será para la consagrada diseñadora de moda infantil y juvenil de València, Hortensia Maeso, cuyo taller ubicado en Picanya quedó arrasado tras la dana del 29 de octubre de 2024.

Por último, el Premio al Mejor Evento de Moda del Año recaerá en la Mediterranean Fashion Week, una cita de referencia en la moda nacional e internacional donde participan firmas de los tres continentes que baña el mar Mediterráneo. La primera edición de los Premios Fashion & Beauty Comunitat Valenciana 2025 finalizará con un desfile a cargo de la Mediterranean Fashion Week. Al concluir, se abrirá un espacio para el networking en el jardín del hotel Westin, acompañado de un cóctel.

Para asistir al evento es necesaria la inscripción previa a través de este enlace.